K najväčším úspechom rezortu patria zmeny podnikateľského prostredia

dnes 13:31 -

Pomoc v čase koronakrízy, príprava priemyselných parkov, podpora inovácií, investičné stimuly, pozitívne zmeny v oblasti energetiky, ale aj snaha o tlmenie rastúcich cien energií. Aj tieto ciele sa podarilo splniť podľa rezortu hospodárstva počas prvých dvoch rokov od nástupu nového vedenia na čele s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). K najväčším úspechom rezort zaradil zlepšovanie podnikateľského prostredia.

"Boli to dva roky výrazne poznačené pandémiou a v ostatnom čase aj vojenským konfliktom na Ukrajine," uviedol Sulík.

K najväčším úspechom patria podľa ministerstva hospodárstva (MH) zmeny v oblasti podnikateľského prostredia. Slovensko sa totiž v posledných rokoch pravidelne prepadávalo čoraz nižšie v rebríčkoch posudzujúcich kvalitu podnikateľského prostredia. "Tento negatívny trend sme chceli zastaviť a postupnými krokmi sa nám to darí. Výraznou mierou k tomu dopomohli aj balíky opatrení – tzv. Kilečká. Vyslali sme pozitívny signál ťažko skúšaným podnikateľom, že to so zlepšovaním podnikateľského prostredia myslíme vážne," uviedol štátny tajomník MH Ján Oravec.

Prvé „kilečko“ prinieslo 114 opatrení, druhé ďalších 198. V súčasnosti sa už postupne zbierajú podnety na tretí balík opatrení. MH pracuje aj na znižovaní regulačnej záťaže, a teda nákladov na podnikanie. Od 1. júna minulého roka majú všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out, od 1. januára 2022 dokonca 1 in – 2 out. Ak idú zaviesť novú reguláciu, ktorá zaťaží podnikateľov, musia reguláciu (resp. dve) v rovnakej hodnote odstrániť.

Rezort hospodárstva v čase pandémie poskytoval a naďalej poskytuje niekoľko foriem pomoci. Patria k nim aj dotácie na nájomné, podpora kultúry a kreatívneho priemyslu, financie pre nedotovanú autobusovú dopravu a tiež preplácanie nákladov súvisiacich s povinným testovaním.

Sulík v stredu (23. 3.) po rokovaní vlády vyzdvihol aj balík 24 opatrení, ktoré prispievajú k stabilizácii situácie v energetike. "Som presvedčený, že by boli problémy ešte väčšie, keby sme tieto opatrenie neurobili," zdôraznil minister. Rezort hospodárstva v súčinnosti s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) urobil kroky, ktoré znížili regulované poplatky v cenách energií na najnižšie za posledných päť rokov a povolená miera ziskovosti monopolov je podľa ministerstva na historickom minime.

Štátny tajomník rezortu Karol Galek pripomenul dohodu so Slovenskými elektrárňami, ktorou sa podarilo zastabilizovať ceny elektriny pre domácnosti na najbližšie dva roky. "Vďaka tomu by mali počas nasledujúcich dvoch rokov ušetriť priemerne 500 eur," vysvetlil Galek, ktorý pripomenul aj zastropovanie cien plynu pre bytové kotolne, či možnosť pre firmy čerpať v tomto roku viacero dotačných schém, ktoré im umožnia znížiť si účty za energie.

Úspechom je podľa rezortu aj pripravovaný priemyselný park v Rimavskej Sobote, o ktorý už prejavilo záujem viacero investorov. MH okrem toho intenzívne pripravuje aj strategický park Valaliky na východnom Slovensku. K splneným úlohám si rezort hospodárstva pripísal aj schválenú vodíkovú stratégiu či účasť Slovenska na svetovej výstave EXPO Dubaj.