Sledovanie cieľov: Ako sa nezblázniť z výkyvov na trhoch

Pri investovaní je dôležité stanoviť si ciele a mať finančný plán. Pomocou rôznych investičných aktív môžete dosiahnuť rôzne ciele. Preto je dobré mať investičné portfólio zostavené tak, aby vás výkyvy na trhoch neznepokojili. „Naskôr by ste si mali uvedomiť, že správne rozdelenie investičného majetku nesúvisí s potrebou dosahovania výnosu, ale s plnením cieľov, ktoré si vytýčite,“ pripomína Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Plnenie dlhodobých cieľov súvisí s budovaním dlhodobých rezerv, ktoré sa však nezaobídu bez existencie tých krátkodobých. Pretože, ak si nebudete vytvárať oboje, môže napríklad také sporenie na dôchodok stroskotať na pokazenej práčke či stratenom telefóne.

Preto ak sa chcete spoľahnúť na to, že nedostatok peňazí nebudete musieť riešiť spotrebným úverom, začnite si budovať krátkodobé rezervy. „Tie by mali pozostávať z hotovosti, bankových produktov a konzervatívnych investičných nástrojov. Ich úlohou je byť vždy poruke,“ vysvetľuje analytik.

Ak chcete predísť obavám, že o desiatky rokov si zo svojich úspor nebudete vedieť nič kúpiť, teda vám ich zožerie inflácia, ochráňte ich investíciou s dlhodobým horizontom. „Tú by mali tvoriť akciové podielové fondy, akcie či nehnuteľnosti a komodity. Od takto uložených peňazí však nemôžete očakávať, že ich budete mať okamžite k dispozícii, prípadne, že ich hodnota bude prevyšovať výšku vkladu,“ uvádza Pavel Škriniar.

Je tiež dobré vytvoriť si aj strednodobé rezervy, ktoré môžu byť uložené v realitných fondoch prípadne vyvážených investičných stratégiách kombinujúcich viaceré typy aktív.

„Takto rozdelené investičné aktíva prinesú do vášho života pokoj, pretože aj keď pôjdu trhy nadol, netreba sa obávať. Peniaze uložené v tomto type aktív sú uložené na dlhý čas a v danom momente (v čase poklesu trhov) ešte nenastal čas ich vybrať. Keby ste aj potrebovali peniaze na udržanie životného štandardu, najprv načriete do krátkodobej a následne do strednodobej rezervy,“ dodáva investičný analytik.