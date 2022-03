Výskum: Ekonomické sankcie môžu Rusom zhoršiť život bez toho, aby zastavili Putina 

Zdroj: the conversation

Putin vládne Rusku tým, čo politológovia označujú za personalistickú diktatúru. Tento výraz znamená, že vodca si užíva kultu osobnosti a má väčšiu moc ako politická strana, ktorá ho podporuje, a väčšiu ako armáda a bezpečnostné zložky. V Rusku Putin kontroluje politické rozhodnutia a politické menovania, a preto nemusí čeliť obmedzeniam zo strany ruských politických inštitúcií alebo organizovaných elít.



Ekonomické sankcie sú čoraz rozšírenejšou medzinárodnou odpoveďou, keď personalistickí diktátori začnú robiť problémy na svetovej scéne. Príkladom môže byť porušovanie ľudských práv alebo investície do programov jadrových zbraní. Hoci sú sankcie ekonomického charakteru, personalistickým vodcom ukladajú aj politické náklady, pretože ovplyvňujú ľudí, ktorí podporujú vodcovo zotrvanie v úrade.



Nový výskum zistil, že sankcie zvyšujú pravdepodobnosť, že personalistické autokracie, ale nie iné typy autokracií, stratia moc.



Personalistické diktatúry sa spoliehajú na poskytovanie okamžitých materiálnych výhod svojim elitným podporovateľom. Keď sankcie prerušia zahraničné príjmy, ktoré financujú nákladný životný štýl podporovateľov režimu, títo priaznivci zvyčajne stiahnu svoju podporu alebo dokonca opustia krajinu, čo destabilizuje režim.



Sankcie sú najviac destabilizujúce, keď je cieľová krajina závislá na vývoze jedného alebo len niekoľkých tovarov, aby zaplatila za lojalitu vládnucej elity. Keď Idi Amin z Ugandy v roku 1977 prišiel o príjmy z vývozu kávy kvôli sankciám, nemohol už platiť vojenským elitám. Mnohí prebehli, čím sa oslabila jeho moc. Podobný proces sa rozvinul, keď americké sankcie obmedzili dovoz cukru z Dominikánskej republiky v rokoch 1960 a 1961 počas vlády Rafaela Trujilla.



Existuje však jedno dôležité upozornenie v súvislosti s pravidlom, že sankcie zvyšujú pravdepodobnosť, že personalistické autokracie prídu o moc. Historicky sankcie nedestabilizovali diktatúry žiadneho druhu, ktoré boli významnými vývozcami ropy.



Hoci sankcie spôsobili ruským elitám a ich bankám množstvo problémov, do Ruska stále prúdi cudzia mena ako úhrada za dodávky ropy a plynu. Vývoz ropy a zemného plynu sa líši od ostatného vývozu, pretože svetový dopyt po rope je trvalo silný. S niekoľkými náhradami ropy vo svetovej ekonomike sa Bidenova administratíva snaží nahradiť ruský export ropy zvýšeným dovozom do USA zo Saudskej Arábie a Venezuely. Obchod s ropou zahŕňa aj mnohých medzinárodných hráčov s odlišnými motiváciami, vrátane demokratických vlád s rôznym stupňom energetickej nezávislosti, nadnárodných firiem, bánk a investorov. Sankcie EÚ a USA doteraz nezasahovali ruský vývoz energie do Európy. Inými slovami, kým Nemci posielali na Ukrajinu prilby a obranné zbrane, Putinovi stále posielajú aj eurá výmenou za jeho plyn.







Ak by rozsiahle medzinárodné sankcie mohli nejakým spôsobom priškrtiť príjmy z vývozu ropy a plynu pre ruský režim, mohlo by to destabilizovať Putinov režim. Západné vlády však ešte musia zaviesť takéto sankcie. A aj keby sa tak stalo, nezápadný dopyt po ruskej rope a plyne by mohol „prekaziť“ západné sankcie, pričom by ďalšie krajiny a spoločnosti nakupovali ruský export za cenu nižšiu, ako je cena na svetovom trhu, čím by efektívne získali množstvo ropy za pomoc Rusku vyhnúť sa sankciám. Napríklad USA uvalili na Venezuelu v roku 2019 sankcie za ropné transakcie, ale Irán stále nakupuje venezuelskú ropu, rovnako ako Čína, so zľavou zo štandardných cien ropy na svetovom trhu. Sankcie OSN proti režimu Saddáma Husajna v Iraku viedli k masívnemu pašovaniu ropy, pretože sankcionovanú ropu bolo možné kúpiť za nižšie ako trhové ceny, čo podporovalo nezákonný predaj. Tieto príjmy podkopali cieľ sankcií oslabiť Saddámovu moc. Dnes napríklad India zvažuje lacný nákup ruskej ropy.



Sankcie destabilizujú cieľové režimy tým, že spôsobujú nespokojnosť elít, tie potom prevrátia kabát, alebo povzbudzujú domácich oponentov k mobilizácii proti sankcionovanej vláde, ako sa to mohlo stať, keď sa sankcie zamerali na juhoafrický režim apartheidu. Mnoho ruských občanov vyšlo do ulíc na protest proti Putinovej vojne na Ukrajine.



Personalistické režimy sa však vo väčšej miere ako iné druhy diktatúr spoliehajú na represie zo strany lojálnych bezpečnostných síl. V obave, že by sa protesty mohli vymknúť kontrole, Putin zatkol tisíce ľudí.



Personalistickí diktátori majú zriedkavo mierové spôsoby ústupu, keď sú zahnaní do kúta. Preto využívajú všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, vrátane smrteľného násilia voči vlastným ľuďom, aby zostali pri moci. V skutočnosti personalistické diktatúry s väčšou pravdepodobnosťou než iné typy diktatúr zvýšia domácu represiu, keď budú zasiahnuté sankciami.



Hrozba masového protestu prinútila Putina zapojiť sa do dezinformačnej kampane na presadzovanie svojho príbehu. Jeho vláda odstavila nezávislé médiá a pohrozila väzením zahraničným novinárom, ktorí by pravdivo informovali o vojne. Ak sa mediálnym represiám nepodarí zastaviť protesty, Putin sa pravdepodobne bude musieť vysporiadať s veľkými protestmi v uliciach buď násilím, alebo hromadným zatýkaním.







Napokon, ekonomické sankcie poškodia bežných občanov v personalistických diktatúrach, pretože títo vodcovia majú tendenciu chrániť elity pred ekonomickými dopadmi sankcií tým, že presúvajú náklady na bežných ľudí. Aj tento nový výskum ukazuje, že sankcie zamerané na personalistické diktatúry odoberajú občanom od úst viac jedla, než sankcie zamerané na iné typy režimov.