Amazon otvoril na Slovensku nové centrum humanitárnej pomoci

Chce pomôcť humanitárnym organizáciám poskytnúť rýchlejšiu podporu ukrajinským utečencom

Bratislava 23. marca (TASR/OTS) - Len za 10 dní sa podarilo Amazon tímom z celého sveta spojiť a vybudovať vo východnej Európe nové centrum humanitárnej pomoci. Podarilo sa im na Slovensku premeniť 5 000 m2 skladových priestorov, ktoré pôvodne slúžili na plnenie objednávok od zákazníkov, na zariadenie pre zber a distribúciu potrebných zásob ukrajinským utečencom. Aktuálne sa jedná o najväčšie centrum tohto typu, ktoré kedy Amazon vybudoval a funguje so širšou infraštruktúrou spoločnosti, inovatívnymi technológiami a globálnou logistickou sieťou. Jeho cieľom je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zaistiť kriticky dôležité dodávky pre humanitárne organizácie v konfliktom zasiahnutom regióne.

Po spojazdnení centra teraz po celej Európe pripravujeme a doručujeme štyri milióny kusov dôležitých zásob darovaných spoločnosťou Amazon aj našimi zákazníkmi – vrátane materiálov na budovanie dočasných prístreškov, hygienických potrieb, prikrývok a oblečenia. V súlade s najväčšími potrebami utečencov vyhodnocujeme, aké zásoby môžeme darovať priamo, obstarávame všetky chýbajúce položky a potom kompletizujeme, balíme a odosielame zásielky, ktoré charitatívne organizácie ďalej dodávajú utečencom. Zákazníci v Európe môžu na podporu týchto aktivít prispievať v našich európskych obchodoch prostredníctvom špeciálnych zoznamov prianí.

Akonáhle sa zásielky s humanitárnou pomocou dostanú do našej európskej siete, tím prepravných služieb Amazonu ich dopraví do nového centra na Slovensku, kde je pre nich vyhradený špeciálny priestor. Následne sú darované zásoby distribuované v spolupráci s charitatívnymi organizáciami, ako je Save The Children a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, občanom Ukrajiny, ktorí utekajú zo svojej krajiny. Strategická poloha slovenského centra humanitárnej pomoci v Seredi výrazne urýchli presun týchto dodávok po celom Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Moldavsku a Českej republike a my sme tak schopní ukrajinským deťom a rodinám pomôcť čo najefektívnejšie.

Spustenie tohto strediska za menej ako 10 dní bolo možné vďaka obrovskému úsiliu našich tímov. Sme vďační našim zákazníkom za ich štedrosť a našim tímom a partnerom za ich prácu a odhodlanie podporiť v tomto kritickom čase tých, ktorí to potrebujú najviac.