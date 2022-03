Na dopravu v Demänovskej Doline plánujú nasadiť vodíkový autobus

dnes 14:31 -

Ekologickú dopravu v Demänovskej Doline by mohli do budúcna rozšíriť o autobusy na vodíkový pohon. Potvrdil to zastupujúci starosta obce Richard Bros s tým, že čakajú na vybudovanie plniacej stanice v blízkom okolí. Zdôraznil, že pilotný projekt ekologickej dopravy v Demänovskej Doline, ktorý spustili vlani, sa osvedčil. Plánujú v ňom pokračovať.

Elektrický skibus nasadili do premávky v Demänovskej doline 15. decembra 2021, aby vozil hostí do tamojšieho lyžiarskeho strediska. Denne absolvoval desať jázd a jeho prevádzku obec financovala z parkovného, ktoré vybrala na obecných parkoviskách. "Po takmer troch mesiacoch môžeme hodnotiť prevádzku elektrického autobusu jednoznačne pozitívne. Rovnako ju ocenili aj hostia," povedal Bros.

Zelený autobus doposiaľ odjazdil 1116 linkových spojov, teda 12.000 kilometrov. Prepravil 30.132 pasažierov. "V spolupráci so slovenským výrobcom, ktorý nám dodal elektrobus, chceme do pilotnej prevádzky uviesť aj autobus na vodíkový pohon," avizoval Bros. Vyvinul ho slovenský technologický startup Mobility & Innovation Production (MIP) a má dojazd 400 kilometrov. Zastupujúci starosta zároveň podotkol, že by chceli požiadať o väčšiu pomoc zo strany štátu, čo sa týka financovania takýchto ekologických projektov.

Hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková v stredu pre TASR potvrdila, že s podporou nákupu vodíkových autobusov počíta akčný plán, ktorý bude nadväzovať na Národnú vodíkovú stratégiu. "Bližšie informácie budú známe po jeho predstavení," skonštatovala.