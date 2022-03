EÚ prijala opatrenia na zaistenie potravinovej bezpečnosti a na pomoc farmárom

dnes 13:46 -

Vojna na Ukrajine ohrozuje potravinovú bezpečnosť v Európe a vo svete, preto Európska komisia (EK) v stredu predstavila viacero opatrení na zvýšenie globálnej potravinovej bezpečnosti a na podporu poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ.

Komisia v správe pre médiá spresnila, že poľnohospodársky sektor EÚ potrebuje všetku možnú podporu, aby mohol aj naďalej plniť svoju úlohu globálneho dodávateľa potravín, ktorý sa zároveň zapája aj do transformácie životného prostredia.

Na tento účel eurokomisia prijala viacero opatrení. Odobrila podporný finančný balík vo výške 500 miliónov eur vrátane využitia krízovej rezervy na podporu výrobcov najviac postihnutých dosahmi vojny na Ukrajine. To umožní členským štátom eurobloku poskytnúť dodatočnú finančnú podporu poľnohospodárom, aby prispeli ku globálnej potravinovej bezpečnosti alebo aby riešili narušenie trhu v dôsledku zvýšených vstupných nákladov či obchodných obmedzení.

Prioritou by mala byť podpora poľnohospodárov zapojených do udržateľných postupov a zároveň by sa malo zabezpečiť, aby sa opatrenia zamerali na odvetvia a poľnohospodárov, ktorých kríza zasiahla najviac.

Okrem toho budú od 16. októbra 2022 poskytované poľnohospodárom vyššie preddavky na priame platby a pribudnú aj opatrenia na rozvoj vidieka súvisiace s chovom zvierat a zveľaďovaním obrábaných plôch.

Opatrenia v oblasti trhu majú vytvoriť "záchrannú sieť" a pomôcť trhu s bravčovým mäsom vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu v tomto sektore.

Komisia prijala aj výnimočnú a dočasnú výnimku, ktorá umožňuje produkciu akýchkoľvek plodín na potravinárske a kŕmne účely na neobrábanej pôde, pričom zachová plnú výšku ekologických platieb pre poľnohospodárov, určenú práve pre zachovávanie neobrábaných plôch. Tým sa podľa eurokomisie zvýši výrobná kapacita EÚ.

V neposlednom rade k novým opatreniam EK patrí aj "špecifická dočasná flexibilita" zmierňujúca požiadavky na dovoz krmiva pre zvieratá, čo prispeje k zmierneniu tlaku na trhu s krmivami.

Komisia zároveň navrhla nový, samostatný dočasný krízový rámec, ktorý sa vzťahuje aj na poľnohospodárov, výrobcov hnojív a sektor rybného hospodárstva. Ten umožní poskytovanie štátnej pomoci poľnohospodárom postihnutým výrazným zvýšením vstupných nákladov (najmä hnojivá a pohonné látky). Ceny hnojív a zásoby pre poľnohospodárov sa budú monitorovať, aby sa zabezpečilo, že vyhliadky na zaistenie úrody v EÚ nebudú ohrozené.

Exekutíva EÚ v stredu rovnako navrhla, aby členské štáty eurobloku každý mesiac oznamovali údaje o súkromných zásobách základných komodít v oblasti potravín a krmív, aby bol včasný a presný prehľad o ich dostupnosti.

Nové opatrenia EK sa zameriavajú aj na posilnenie odolnosti a udržateľnosti potravinových systémov EÚ. V záujme vykonávania opatrení stanovených v stratégii Z farmy na stôl a stratégii na ochranu biodiverzity eurokomisia zabezpečí, aby sa nenarušila celková produktivita agrosektoru EÚ. To znamená väčšie využívanie inovácií, ktoré prispievajú k udržateľnému zvyšovaniu výnosov, nové genomické techniky, lepší manažment živín, integrovaná ochranu proti škodcom, biologické alternatívy k chemickým pesticídom a podobne.

Odolnosť agrosektoru si podľa EK vyžaduje diverzifikované dovozné zdroje a odbytiská prostredníctvom silnej multilaterálnej a bilaterálnej obchodnej politiky. Program Horizont Európa bude investovať do výskumu a inovácií s cieľom nahradiť používanie syntetických hnojív. Snahou je zaistiť vyššiu úrodnosť pri využívaní dusíka, prechode na zelený amoniak pri hnojivách a zhodnocovanie biomasy.