V Bratislave začali veľtrhy stavebníctva a energetickej efektívnosti

V bratislavskej Inchebe sa v stredu začína 41. medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco spoločne s 30. medzinárodným veľtrhom energetickej efektívnosti Racioenergia, ktorý prináša riešenia zamerané na udržateľnosť a úsporu energií. Veľtrhy sa uskutočnia od stredy do soboty (26. 3.), každý deň od 10.00 do 18.00 h.

Na veľtrhu stavebníctva návštevníci nájdu napríklad veľkoformátové okná, ploty, tieniacu a záhradnú techniku či exteriérové kuchyne. Ceny energií sa v ostatnom období zvýšili a ako jedna z odpovedí na tento fakt sú technológie či stavby, ktoré dokážu energie šetriť. Riešením môžu byť napríklad solárne strešné škridly, rekuperačné jednotky s inovatívnym systémom riadenia, prevetrávané fasády či inteligentné termostaty znižujúce prevádzkové náklady. Okrem týchto a ďalších úsporných riešení návštevníci spoznajú aj výhody drevodomov, pasívnych domov a domov vyrobených z keramických prefabrikátov.

Poradenstvo poskytnú aj združenia, organizácie a cechy pôsobiace v segmente stavebníctva - Cech maliarov Slovenska, Cech strechárov Slovenska, Cech podlahárov Slovenska, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Technický a skúšobný ústav stavebný, Zväz spracovateľov dreva SR či Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Počas štyroch dní sa návštevníkom predstaví takmer 200 vystavovateľov zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Poľska, Portugalska, Rakúska i Talianska.

Veľtrhy sa konali naposledy v roku 2019. Neskôr ich organizáciu neumožňovali protipandemické opatrenia. Pandémia nového koronavírusu pritom ovplyvnila nielen stavebnú produkciu, ale do zásadnej miery zmenila aj pohľad na to, ako ľudia nazerajú na bývanie. Práca z domu, obmedzenie cestovania a dôraz na ochranu zdravia sa premietajú do zvýšených nárokov na obytné priestory, ktoré musia plniť viacero funkcií naraz. Veľtrhy na tieto trendy reagujú štruktúrou i portfóliom vystavovateľov.