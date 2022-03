Pohľad na dáta: Skutočne využíva ruská elita kryptomeny, aby sa vyhla sankciám?

Zdroj: the conversationTASR;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 0:54 -

Európska centrálna banka (ECB) varuje kryptomenové spoločnosti pred napomáhaním obchádzania sankcií, ktoré sú v odvete za ruský útok na Ukrajinu uvalené na niektorých ruských občanov. Podľa prezidentky ECB Christine Lagardeovej by sa tak firmy stali ich spoluvinníkmi. „Urobili sme kroky, aby sme všetkým, ktorí vymieňajú, vykonávajú transakcie a ponúkajú služby súvisiace s kryptoaktívami, jasne signalizovali, že sa stávajú spolupáchateľmi pri obchádzaní sankcií," uviedla Lagardeová.



Niektoré kryptomenové burzy odmietli výzvy na odrezanie všetkých ruských užívateľov, čo vyvolalo obavy z obchádzania sankcií. Európska únia vydala 9. marca pokyny, ktoré potvrdzujú, že sankcie na pôžičky a úvery pre Rusko sa týkajú aj kryptoaktív. Používanie kryptoaktiv v čase vojny na Ukrajine skúmajú aj globálni regulátori.

V obave, že sa ruská elita vyhne ekonomickým sankciám premenou svojho bohatstva na kryptomenu, predniesla významná americká demokratická senátorka Elizabeth Warrenová do Kongresu USA návrh zákona, ktorý má zastaviť ruské krypto transakcie. „Pre Putinových oligarchov, ktorí sa snažia ukryť miliardu alebo dve svojho bohatstva, vyzerá kryptomena ako celkom dobrá možnosť,“ uviedla Warrenová pred vypočutím senátneho výboru.

Návrh zákona sa nesnaží uvaliť všeobecný zákaz na všetky transakcie Rusov s kryptomenami. Dalo by to však vláde USA právomoc zakázať americkým spoločnostiam spracovávať transakcie s kryptomenami spojené so sankcionovanými ruskými účtami a uplatňovať sekundárne sankcie na zahraničné burzy s kryptomenami, ktoré obchodujú so sankcionovanými ruskými jednotlivcami, spoločnosťami alebo vládnymi agentúrami.



Ale je to vôbec potrebné?



Aj keď dôkazy ukazujú, že počet ruských kryptomenových transakcií aj ich hodnota za posledný mesiac vzrástli, v skutočnosti sú to sú kupujúcimi obyčajní Rusi, ktorí sa snažia udržať svoje úspory, keďže hodnota rubľa klesá. Od invázie na Ukrajinu z 24. februára klesla hodnota rubľa voči americkému doláru až o 40 %, z pôvodne 76 rubľov na 132 rubľov za dolár.



Ekonomické sankcie uvalené na Rusko za napadnutie Ukrajiny prirodzene poškodzujú celú ruskú ekonomiku. Ich zamýšľaným cieľom je však zasiahnuť Putina a miliardárskych oligarchov, ktorí podporujú jeho vládu, v tých najbolestivejších miestach. Základným kameňom tejto stratégie je zabrániť bohatým jednotlivcom používať alebo presúvať svoj majetok zmrazením aktív, ktoré držia v zámorí, a zablokovaním finančných transakcií.



Pokračujúce fungovanie búrz s kryptomenami v Rusku, ako sú Binance, Yobit a Local Bitcoins, však už nejaký čas znepokojuje predstaviteľov USA. Ešte pred poslednou ruskou inváziou na Ukrajinu ministerstvo financií USA varovalo, že kryptomeny by mohli podkopať sankcie, ktoré už boli na Rusko uvalené v súvislosti s anexiou Krymu v roku 2014.



Bitcoin nie je jedinou kryptomenou, ktorú by si Rusi mohli kúpiť, ale je zďaleka najobchodovanejšou a najdôveryhodnejšou zo všetkých ponúk kryptomien. Od začiatku vojny 24. februára sa výdavky na bitcoiny pomocou rubľov zvýšili o 260 %.





Ide o pôsobivý nárast, ale menej pôsobivý, keď sa zohľadní devalvácia rubľa. Týždenná hodnota rubľov premenených na bitcoiny bola minulý týždeň približne 28 miliónov USD v porovnaní s približne 14 miliónmi USD v polovici februára. To je 100 % nárast. V globálnom meradle je to stále malé percento peňazí, ktoré idú do bitcoinov. Podľa poskytovateľa údajov o kryptomenách Kaiko sa každý týždeň minie na bitcoiny 20 až 40 miliárd USD. Takže obchod medzi bitcoinmi a rubľom predstavuje menej ako 0,14 % z celkového počtu.



Dôležitý je aj počet účtov a veľkosť priemerných transakcií. Podľa Glassnode, ďalšej kryptomenovej dátovej služby, sa počet ruských bitcoinových účtov od februárovej invázie zvýšil z 39,9 milióna na 40,7 milióna. Rusko má asi 144 miliónov obyvateľov. Denná priemerná veľkosť každej bitcoinovej transakcie, na základe údajov z najväčšej burzy v Rusku Binance, vzrástla do polovice februára na 580 USD. Pre porovnanie, priemerná hodnota amerických transakcií v rovnakom čase je 2 198 USD.



Schopnosť vložiť veľké množstvo rubľov cez kryptoburzy fungujúce v Rusku je tiež značne obmedzená relatívne nízkou likviditou v ruskom kryptoobchode. Likvidita sa vzťahuje na jednoduchosť, s akou možno aktívum alebo cenný papier – v tomto prípade Bitcoin – previesť z alebo na hotovosť bez toho, aby to ovplyvnilo jeho trhovú cenu. Keď má trh viac kupujúcich a predávajúcich, je jednoduchšie dokončiť transakciu a tým menší je vplyv na výmenný kurz. S menším počtom kupujúcich a predávajúcich je to ťažšie.



Mierou likvidity ruských bitcoinových búrz je hodnota objednávok zadaných kupujúcimi a predávajúcimi v akomkoľvek danom čase. To je asi 200 000 USD v porovnaní s 22 miliónmi USD za kryptoburzy v USA, čo je objem 110-krát väčší.



Tieto štatistiky naznačujú, že každý, kto chce obchodovať veľké objemy bitcoinov za rubeľ, bude mať ťažkosti.



Dôkazy preto poukazujú na to, že za väčšinou nárastu v obchodovaní s ruskými kryptomenami stoja drobní investori. Je možné, že Putin a jeho kumpáni by mohli používať stovky alebo tisíce účtov na vykonávanie množstva malých transakcií, aby premiestnili svoj majetok, je však pravdepodobnejšie, že ich bohatstvo je väčšinou investované prostredníctvom fiktívnych spoločností do aktív v miestach ako Monako, Britské Panenské ostrovy, Írsko alebo dokonca americký okres Delaware.



Existuje len málo argumentov proti stratégii využívania ekonomických sankcií na boj proti nepriateľským režimom. Okrem priamej vojenskej intervencie je k dispozícii len málo iných zmysluplných zbraní. Predtým je však potrebná podrobná analýza každej navrhovanej sankcie, aby sa neprecenila jej pravdepodobná účinnosť.