Vtedy a teraz: Prekvapivé spojenie ukrajinskej vojny s finančnou krízou v roku 2008 a paralely s rokom 1939

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:19 -

Ak tieto paralely doteraz nevzbudili veľkú pozornosť, bude to asi o preto, že navonok nedávajú veľký zmysel. Kľúčom je uvedomiť si, že veľké finančné krízy a vojny sú príznačné pre hlbšie štrukturálne problémy v spoločnostiach. Ako základné tektonické pohyby, ktoré vytvoria zlomy na povrchu.



Koncom 19. storočia sa kapitalizmu prihodilo niečo dôležité. Dovtedy žilo ľudstvo neistým životom. Ponuka tovaru podliehala počasiu, no dopyt nepredstavoval problém. To sa zmenilo s vedeckotechnickým rozvojom vo výrobe a v poľnohospodárstve. Nastúpili výkonné stroje a umelé hnojivá. Zrazu na príliš veľa tovaru pripadalo príliš málo ľudí, ktorí si ho mohli dovoliť. Toto zásadne destabilizovalo kapitalizmus a vytvorilo situácie, v ktorých sa darilo poskytovateľom pôžičiek, keďže výrobcovia, ktorí nedokázali nájsť dostatok zákazníkov, nesplácali svoje dlhy. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia došlo v USA k početným finančným panikám, až k tej najpozoruhodnejšej v roku 1929. A podľa toho, čo je známe ako francúzska teória regulácie, jadrom problému bola nadmerná ponuka tovaru.



Dá sa tvrdiť, že druhá svetová vojna bola kolosálnym bojom medzi štyrmi priemyselnými modelmi, z ktorých každý ponúkal svoje vlastné riešenie tohto problému. Britským riešením bolo pokúsiť sa obnoviť imperiálne hospodárstvo spred prvej svetovej vojny sústredené na Britániu, v ktorom Ukrajina a Rusko zohrávali úlohu producentov obilia.



Začiatkom 20. rokov, krátko po ruskej revolúcii, Briti ponúkli Sovietom možnosť znovu sa začleniť do tejto vízie obchodného systému. To bolo nakoniec odmietnuté v diskusii, ktorá však čiastočne viedla k modelu „socializmu jednej krajiny“ sovietskeho vodcu Josifa Stalina (na rozdiel od názoru Karla Marxa, že komunizmus si vyžaduje svetovú revolúciu). Stalinov systém bol jedným z plánovanej ekonomiky, kde ponuku a dopyt po priemyselných tovaroch organizuje štát.







Zatiaľ čo Briti sa po kolapse v roku 1929 zamerali na ochranu prostredníctvom obchodného systému, ktorý zaviedol vysoké externé clá za hranice impéria, nemeckí národní socialisti vyvinuli iný model. Vsadili na poloplánovanú ekonomiku, ktorá bola v podstate kapitalistická, ale silnú pozíciu zohrávali odbory a kľúčové priemyselné odvetvia boli znárodnené.



Z USA prišla ešte jedna variácia, „New Deal“. Šlo o kombináciu znárodnenia verejnej služby, obrany, vzdelávania a dôchodkových systémov s plánovanou podnikovou ekonomikou riadenou veľkými konglomerátmi, ale všetko postavené na súkromných vlastníckych právach. S nemeckým modelom bolo veľa podobností, hoci ten americký bol v konečnom dôsledku postavený na demokracii.



V roku 1939 sa tieto štyri rôzne systémy dostali do vojny. Vyhrala štvrtá verzia. V uplynulých rokoch sa to trochu upravilo, ale v podstate to nazývame víťazstvom globalizácie. Táto globalizácia je teraz napadnutá, čo je jadrom ekvivalentného ideologického boja dneška.



Kríza v roku 2008 nebola taká zničujúca ako v roku 1929, ale vážne poškodila dominantný model trhovo vedenej kapitalistickej ekonomiky. Celé desaťročia sa toto predávalo voličom pod názvom „sloboda“, čo znamená nadradenosť súkromného vlastníctva v kombinácii so slobodou výberu spotrebiteľa. Úzko prepojené s „voľným trhom“, ktorému dominovali nadnárodné konglomeráty voľne pohybujúce sa po celom svete, pričom sa vyhýbali zdaneniu a osobným a podnikovým záväzkom.



Iná forma kapitalizmu, ktorá sa objavila na konci 20. storočia, zdieľala len niekoľko z týchto predpokladov. Rusko sa vrátilo ku kapitalizmu štátom ovládaného po ničivom flirtovaní s neoliberálnou ekonomikou v 90. rokoch. Toto „riešenie“ je základom Putinovej popularity a moci.







Čína medzitým od konca 70. rokov opatrne otvárala svoju ekonomiku, aby sa vyhla kolapsu. Snáď pozorujúc skúsenosti Ruska z 90. rokov minulého storočia sa posunula oveľa opatrnejšie a zabezpečila si, že jej verzia kapitalizmu zostala pod správou komunistickej strany.



V tretej variácii štáty Perzského zálivu podporovali súkromné podnikanie a investovanie miliárd dolárov do svojich krajín, ale vždy pod kontrolou niekoľkých šejkov a ich vládnucich rodín. Pre nich tento autoritatívny prístup v podstate odráža to, čím boli vždy. A v dohľadnej budúcnosti aj budú.



Tieto verzie kapitalizmu boli zbežne na vzostupe, kým kríza nenarušila presvedčenie všetkých, že trhy sú schopné riešiť problémy, a zároveň poškodila dôveru v politickú triedu a samotnú demokraciu. Keďže banky boli zachraňované, zatiaľ čo obyčajní ľudia znášali dopady úsporných opatrení, bolo ľahké prepadnúť myšlienke, že budúcnosťou môže byť Čína, Rusko alebo nejaká príchuť západného populizmu.



Až doteraz sa každý jednotlivý prvok autoritárskeho kapitalizmu javil ako vlastný ostrov, ktorý sa len občas spájal s iným, no zdá sa, že súčasná vojna to všetko zmenila. Rýchlo sa mení na vojnu medzi autokratickou a liberálnou demokraciou. Čína, štáty Perzského zálivu, možno India – a protrumpovskí republikáni v USA – sú prinajlepšom ambivalentní, pokiaľ ide o ruskú vojnu, zatiaľ čo zvyšok sveta nie.



Kto nakoniec zvíťazí? Rusko možno vojensky zápasí na Ukrajine, ale tento zástupný boj o budúcnosť kapitalizmu nevyhrajú rakety Stinger. Napodiv, problém je v tom, že Západu na čele s USA a EÚ sa podarilo zabezpečiť, aby kríza v roku 2008 nebola taká ničivá, ako by mohla byť. Urobili to kombináciou úsporných opatrení, zníženia úrokových sadzieb na nulu a masívneho zvýšenia ponuky peňazí prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania. Toto však malo príliš vysokú cenu. Nerovnosť sa neustále zhoršuje, dokonca aj pred nedávnym nárastom inflácie. Opäť tu máme problém s dopytom: ak si ľudia nebudú môcť dovoliť kupovať tovary a služby, ktoré výrobcovia predávajú, bude na ceste väčšia ekonomická nestabilita.



Takže, aj keď sa v súčasnom svetle ruskej agresie môže zdať autoritárstvo menej atraktívne, podmienky, ktoré plodia populizmus, získavajú na sile. Pokiaľ a kým Západ skutočne nepretvorí kapitalizmus, zástupná vojna z roku 2022 bude pravdepodobne naďalej hľadať nové fronty.