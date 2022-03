Britská kráľovská mincovňa postaví fabriku na získavanie zlata z elektronického odpadu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 17:12 -

Podľa The Royal Mint ide o selektívne zameranie na kov v priebehu niekoľkých sekúnd a týmto procesom by sa dalo obnoviť „viac ako 99 % vzácnych kovov obsiahnutých v elektronickom odpade“. Proces prebieha pri izbovej teplote, na rozdiel od vysokých teplôt, ktoré sú potrebné pre taviace pece na spracovanie elektronického odpadu. Mincovňa očakáva, že zariadenie každý týždeň spracuje až 90 ton dosiek plošných spojov pochádzajúcich z Veľkej Británie. To by vyprodukovalo „stovky kilogramov“ zlata každý rok.



Rozšírenie technológií, ako sú inteligentné telefóny, tablety a notebooky, spôsobilo, že elektronický odpad sa v posledných rokoch stal témou mnohých diskusií. V roku 2019 svet vyprodukoval približne 53,6 milióna ton elektronického odpadu, podľa správy Global E-waste Monitor 2020. V správe sa tiež uvádza, že len 17,4 % tohto odpadu bolo „oficiálne zdokumentovaných ako riadne zozbierané a recyklované“. Okrem tejto nízkej miery zberu a recyklácie sa v správe tiež uvádza, že elektronický odpad obsahuje škodlivé látky vrátane ortuti, hydrochlórofluorokarbónov, chlorofluorokarbónov a brómovaných spomaľovačov horenia.



Keďže obavy o životné prostredie a udržateľnosť narastajú, spoločnosti ako Excir sa snažia zaviesť a speňažiť technológie zamerané na recykláciu a opätovné využitie elektronického odpadu. Medzi ďalšie patrí napríklad Mint Innovation so sídlom na Novom Zélande.