Holandská firma Eneco už neuzavrie nové zmluvy s ruskými dodávateľmi plynu

Holandská energetická firma Eneco v utorok oznámila, že už neuzatvorí žiadne nové zmluvy s ruskými dodávateľmi plynu pre vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Eneco, ktorú vlastní japonské konzorcium, vo vyhlásení uviedlo, že dodrží existujúce zmluvy, ale „za týchto okolností“ nebude uzatvárať nové dohody s ruskými dodávateľmi.

Spoločnosť odhaduje, že približne 15 % plynu, ktorý dodáva svojim 5,6 miliónom zákazníkov, pochádza z Ruska.

Riaditeľ spoločnosti As Tempelman na tlačovej konferencii povedal, že zmluva podpísaná v roku 2010 s nemeckou firmou Wingas, ktorá bola v tom čase spájaná s ruským energetickým gigantom Gazprom, a ktorej platnosť vyprší v roku 2030, zostane zatiaľ v platnosti. Porušenie tejto dohody by totiž znamenalo, že plyn, ktorý by holandská firma neodobrala, by sa za súčasných trhových podmienok predal za vyššiu cenu, z čoho by malo Rusko väčší zisk, citovala Tempelmana holandská tlačová agentúra ANP.

Varoval tiež, že Eneco, ktoré pôsobí aj Belgicku, Nemecku a Británii, musí tiež zvážiť bezpečnosť cenovo dostupných dodávok a svoj cieľ stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2035.

"Vzhľadom na súčasnú situáciu sú naše plány (na dosiahnutie neutrality) ešte naliehavejšie," uviedlo Eneco.

Spoločnosť, ktorú v minulosti vlastnila vláda, v roku 2019 odkúpilo konzorcium vedené japonským Mitsubishi. Eneco dosiahlo minulý rok tržby presahujúce päť miliárd eur.

Hoci štáty EÚ uvalili na Moskvu množstvo sankcií po invázii na Ukrajinu, embargu na energie sa zatiaľ vyhli vzhľadom na obrovskú závislosť bloku od ruských dodávok.