O možnosti vylúčenia z verejného obstarávania bude plénum rokovať zrýchlene

Novelu zákona o verejnom obstarávaní prerokuje plénum Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Vládny návrh zákona by mal priniesť možnosť vylúčiť z obchodovania so štátom uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom, prípadne im zamedziť vstup do kritických oblastí podnikania, ako sú napríklad energetika alebo obranné zákazky.

Úprava legislatívy je vyvolaná aktuálnou situáciou spôsobenou inváziou cudzích vojsk na Ukrajinu. Návrh by mal posilniť mechanizmus na obmedzenie účasti subjektov z rizikových krajín vo verejnom obstarávaní. Novela umožní vláde reagovať na situácie, kedy je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín. Takisto umožní prikázať verejným obstarávateľom a obstarávateľom nekontrahovať určité typy komodít od subjektov, ktoré majú sídlo v konkrétnom štáte, alebo využívať kapacity takýchto subjektov.

Novela tiež má odstrániť chybu v doterajšej právnej úprave, ktorá umožňovala použitie výnimky v rámci priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov.