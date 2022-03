Do súťaže Slovenská pivná korunka sa treba prihlásiť do 20. apríla

dnes 11:16 -

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) vyhlasuje degustačnú súťaž Slovenská pivná korunka. Informoval o tom Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.

Slovensko tak podľa neho po ročnej pauze spôsobenej pandémiou spozná najlepšie domáce pivá roka. Novinkou jubilejného 15. ročníka súťaže bude, že to najlepšie zo slovenského pivovarníctva prvýkrát ochutná aj verejnosť na pivnom festivale Slovenská pivná korunka v Bratislave. Ďalšou z noviniek je nová súťažná kategória.

Pivovary môžu svoje pivá do súťaže prihlasovať do 20. apríla 2022, vzorky na hodnotenie je potrebné doručiť na Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave do 29. apríla 2022. Všetky informácie a podmienky súťaže sú k dispozícii na webe SZVPS.

Nezávislosť a objektivita hodnotenia budú zaručené prostredníctvom anonymných degustácií v réžii odborného garanta súťaže, Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu – Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Hodnotenie vzoriek sa uskutoční 4. mája.

Výsledky budú vyhlásené v júni v spojení s festivalom Slovenská pivná korunka, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zapojené pivovary. "Pivo spája a cieľom Slovenskej pivnej korunky je nielen spájať slovenských pivovarníkov, ale i spájať verejnosť s ľuďmi, ktorí za týmto nápojom stoja. Pivo je totiž najzložitejším alkoholickým nápojom na výrobu. A na výrobu kvalitného piva rôznych štýlov je potrebný nielen kumšt, ale aj veľká odbornosť a láska k pivovarníckemu remeslu," dodal Machalík.

SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.