Do STEFE sa môžu hlásiť aj Ukrajinci, musia však ovládať slovenský jazyk

Do výberových konaní skupiny STEFE, ktorá zabezpečuje dodávanie tepla, sa môžu hlásiť aj ukrajinskí záujemcovia. Musia mať však doklady o príslušnom vzdelaní a aktívne ovládať slovenský jazyk v ústnej aj písomnej forme. V stanovisku pre TASR to uviedla špecialistka marketingu a komunikácie spoločnosti Adriána Kožiaková.

Pripomenula, že v rámci práce údržbárov, kuričov či obsluhy je však potrebné vykonávať aj dvíhanie bremien s hmotnosťou vyššou ako 15 kilogramov. „Preto tieto práce v našich spoločnostiach nevykonávajú ženy, aby pri manipulácii neboli za žiadnych okolností prekročené smerné hmotnostné hodnoty,“ zdôraznila.

Podľa nej STEFE zamestnáva na Slovensku vyše 300 ľudí v profesiách súvisiacich prevažne so zabezpečovaním stabilnej a bezpečnej dodávky tepla do budov a bytových domov v 19 mestách a obciach. „Sú to stabilné pracovné pozície na trvalý pracovný pomer prevažne technického charakteru bez možnosti ubytovania,“ podotkla s tým, že v súčasnosti ponúkajú dve voľné pracovné pozície v Banskej Bystrici a dve v Martine. Napríklad, pre voľné pozície údržbár v tepelnej energetike, operátor energetických zariadení či obsluha tepelných zariadení treba technické vzdelanie. Kožiaková poznamenala, že výhodou je kuričský preukaz vydaný na Slovensku, ako aj dobrá orientácia v lokalite mesta. V ňom totiž bude pracovník samostatne vykonávať dennú obsluhu technických zariadení v objektoch a v bytových domoch.

Ako ďalej spomenula, skupina si v minulom roku zazmluvnila potrebné dodávky zemného plynu na rok 2022. „Takže sa jej výraznejšie ekonomicky nedotkla ani situácia prudkého nárastu cien zemného plynu v druhej polovici minulého roka a ani súčasná situácia pre ukrajinsko-ruský konflikt,“ zhrnula a doplnila, že preto neboli žiadne výrazné zmeny v cene tepla na tento rok. „Takisto neočakávame žiadny vplyv na personálnu situáciu v našich spoločnostiach,“ konštatovala a informovala, že uvedené platí v predpoklade, že dodávky zemného plynu nebudú ich dodávateľmi obmedzované.

Skupinu STEFE SK tvorí deväť spoločností, ktoré sa zaoberajú najmä dodávkou tepla prostredníctvom systému centralizovaného zásobovania teplom v 19 mestách a obciach na Slovensku.