Nástroj na dosiahnutie spoločenskej zmeny: Doživotný plat alebo základný garantovaný príjem?

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:00 -

V kontexte zdravotnej, hospodárskej a sociálnej krízy, ktorou prechádzame, sa neustále vynára otázka hodnoty práce a jej odmeňovania. Vieme, že takzvané „nevyhnutné“ profesie, ako napríklad práca opatrovateľky, smetiarov, pokladníčok, či pomocníčok v domácnosti, sú obzvlášť slabo platené. Z akých dôvodov? A navyše, v kontexte roztrieštenosti práce, s využitím outsourcingu niektorých zamestnaní, subdodávateľských, dokonca „uberizovaných“, by sme nemali brať do úvahy aj kvalitu zamestnania? Tieto otázky vedú k otázke skutočného práva na príjem, alebo práva na mzdu.



Myšlienka garancie príjmu je už dlho predmetom mnohých návrhov. Bolo to spomenuté už v Utópii Thomasa Mora v 16. storočí, rovnako sa nachádza sa aj v práci Thomasa Painea o agrárnej justícii z 18. storočia. Britský pamfletista spochybnil najmä systém súkromného vlastníctva v súvislosti s ohradami v Anglicku, ktoré ukončili zdieľanie určitej pôdy. Následne navrhol pridelenie garantovaného minimálneho príjmu, ako kompenzáciu pre ľudí, ktorí by z neho boli vylúčení.



Nedávno sa objavilo niekoľko experimentov s vyplácaným základného garantovaného príjmu, najmä v Spojených štátoch a Kanade v 70. rokoch 20. storočia a následne po celom svete. Vo veľkej väčšine prípadov tieto experimenty preukázali dve hlavné zistenia. Na jednej strane, že záruka príjmu nemá skutočný vplyv na stimuly vykašľať sa na zamestnanie, a preto neovplyvňuje pracovný trh. Na druhej strane je skutočná zmena založená na zlepšení blahobytu jednotlivcov oslobodených od ekonomických obmedzení, čo im umožňuje pokojnejšie plánovať si svoju budúcnosť.



Diskusia o univerzálnom príjme, vyplácanom individuálne každému členovi komunity od narodenia až po smrť, bez podmienok, je dnes známa pod rôznymi názvami, ako napríklad základný garantovaný príjem alebo príjem na živobytie. Na francúzsku politickú scénu táto téma vstúpila pri príležitosti prezidentských volieb v roku 2017, keď z nej socialistický kandidát Benoît Hamon urobil vlajkovú loď svojej kampane. Podobne aj talianska populistická vláda schválila základný garantovaný príjem pre chudobných Talianov, ktorí si hľadajú prácu. A do tretice podnikateľ a bývalý firemný právnik Andrew Yang tiež presadzoval vo svojej prezidentskej kampani základný garantovaný príjem, každému dospelému Američanovi 1000 dolárov mesačne. Neskôr však svoju kandidatúru stiahol.





V súčasnosti existujú rôzne návrhy univerzálneho príjmu, ktoré sú v politickom spektre niekedy diametrálne odlišné. Pohybujú sa od tých najliberálnejších, ktorých cieľom je „zjednodušiť“ systém sociálnej starostlivosti zlúčením čo najväčšieho počtu príspevkov, až po „ľavicové“ verzie, ktorých sumy sú vyššie (okolo 1000 eur). V druhom prípade, s maximálnym prijateľným príjmom, by šlo o boj proti nerovnosti a stratégia by bola súčasťou postkapitalistickej perspektívy. Vo Francúzsku ale existuje aj alternatívny návrh, tzv. doživotný plat. Jeho cieľom je viazať mzdu na osobnú kvalifikáciu a nie na činnosť. Príkladom je postavenie štátneho zamestnanca, ktorého platová garancia sa osvedčila najmä v čase krízy. Štátni zamestnanci určite patria k sociálnym aktérom, ktorí boli najlepšie chránení, ktorých práca nebola ohrozená, dokonca ani v čase lockdownov. Doživotný plat je porovnateľný aj so statusom vyplácania dôchodkov.



Doživotný plat, koncipovaný ako súčasť komunistického sociálneho projektu, je niečo iné ako základný garantovaný príjem. Takéto riešenie by si vyžadovalo ekonomické zabezpečenie z „dvoch príjmov“, jedného z práce a druhého z univerzálneho príjmu. Istým spôsobom by to znamenalo spoločenské preverenie určitých foriem neistého odmeňovania v zamestnaní. Na strane druhej firmy, ktoré vedia, že ich pracovníci majú zaručený príjem, by ich tak mohli jednoduchšie vykorisťovať. Argumentom za presadzovanie doživotného príjmu je, že žiadna suma, ani v tých najľavicovejších verziách základného garantovaného príjmu, nie je dostatočná. Doživotný plat ráta s minimálne 1 500 eurami a môže sa na základe štyroch kvalifikačných stupňov zvyšovať až do 6000 eur. A odkiaľ na to vziať? Spôsob financovania pri základnom garantovanom príjme by bol aj pri progresívnejšom zdaňovaní nedostatočný, preto podľa zástancov doživotného platu len socializácia bohatstva umožní jeho spravodlivé rozdelenie.



Odmena za kvalifikáciu v podobe doživotného platu má aj svojich odporcov. Tí sa v prvom rade pýtajú, kto by o hierarchii rozhodoval. Ak to má byť kolektívne, mohlo by to viesť k násilným situáciám pri rozhodovaní. Súčasný kapitalistický systém je založený na neistote veľkej časti populácie, ako aj na veľkej časti práce. Tej, ktorú aj samotní zamestnanci považujú za zbytočnú pre nich aj pre spoločnosť. Bezpodmienečné poskytnutie autonómie je v tomto smere súčasťou dostupných nástrojov na iniciovanie zmeny v spoločnosti. V kombinácii s alternatívami, ako sú miestne meny alebo bezplatné určité služby, by umožnilo prehodnotiť, čo považovať za spoločné dobro. Spochybnil by sa imperializmus „rozvoja“, ktorý vnucuje kapitalizmus a produktivizmus celej planéte.