Dve kľúčové otázky, ktoré pri ruských sankciách neboli zodpovedané

Zdroj: project syndicate

Foto: SITA/AP

dnes 0:01 -

Je to už druhýkrát za menej ako desať rokov, čo bolo Rusko vystavené sankciám za porušenie medzinárodného práva. Po anexii Krymu v roku 2014 a invázii na východnú Ukrajinu Spojené štáty uvalili ekonomické sankcie s cieľom „účinne z neho urobiť vyvrheľský štát“. Je zrejmé, že to neprinieslo požadovaný účinok na zmenu správania Kremľa. Najnovšia vlna opatrení v reakcii na útok na Ukrajinu zvýšila sankcie v bezprecedentnom rozsahu.



Súčasné obmedzenia voči Rusku zahŕňajú zákaz obchodovania s kritickými technológiami, rozsiahle zmrazenie aktív a zákaz cestovania, odmietnutie prístupu veľkých ruských bánk na medzinárodné kapitálové trhy, zákazy cestovania a zmrazenie aktív jednotlivcov a vylúčenie ruských lietadiel z medzinárodných vzdušných priestorov. So zabavením devízových rezerv ruskej centrálnej banky a sľúbeným vylúčením Ruska zo svetového finančného a obchodného systému zostanú ropa a plyn záchranným lanom krajiny, ako byť súčasťou globálnej ekonomiky.



Toto všetko sa môže zdať nevyhnutnou morálnou odpoveďou na kroky Ruska. Keď však relatívne mierne sankcie ustúpia silnému ekonomickému bombardovaniu, mali by sme si položiť dve kľúčové otázky. Po prvé, v akom bode sa sankcie stávajú skôr cestou k vojne ako jej alternatívou? Po druhé, čo sa od takýchto opatrení očakáva, že dosiahnu, a nakoľko budú pravdepodobne účinné? Doposiaľ sa tieto otázky neobjavovali, o to menej boli zodpovedané.



Vlády by mali dôkladne zvážiť prvú otázku pred uvalením sankcií na veľmoc, najmä na tú s jadrovými zbraňami. Ak táto mocnosť vníma ohrozenie svojich prostriedkov na prežitie, existuje veľká šanca, že bude bojovať o prekonanie obmedzení.



Napríklad, keď USA uvalili embargo na vývoz ropy a plynu do Japonska v auguste 1941, po tom, čo Japonsko obsadilo ropné polia v Indočíne, Japonci odpovedali útokom na Pearl Harbor. A potom, čo OPEC v roku 1973 vystavil USA ropnému embargu ako odvetu za americkú vojenskú pomoc Izraelu počas Jomkipurskej vojny, administratíva prezidenta Richarda Nixona pohrozila inváziou a okupáciou ropných polí členských štátov OPEC. A embargo skončilo.



Doteraz uvalené sankcie na Rusko zatiaľ neohrozujú životaschopnosť ruského štátu. Prezident Vladimir Putin však môže považovať pokus Západu odrezať zvyšok ruského medzinárodného obchodu, najmä v energetike, za existenčnú hrozbu.



Pokiaľ ide o druhú otázku, cieľ ekonomických sankcií je pomerne jasný. Má zabrániť alebo zastaviť vojnu uvalením neprijateľných nákladov na chod štátu agresora. No hoci niet pochýb o tom, že západné sankcie voči Rusku značne zvýšili náklady na Putinovu vojnu obyčajným Rusom, nikto neočakáva, že sa tým konflikt skončí.



Západ namiesto toho dúfa, že náklady na sankcie pre ruskú elitu dosiahnu požadovaný výsledok. Namiesto toho, aby prišli o svoje bohatstvo, môžu elity zvrhnúť Putina alebo ho prinútiť ukončiť vojnu. Toto je jediné odôvodnenie súčasných sankcií, ktoré dáva zmysel.







Pravdepodobnosť Putinovho zosadenia alebo dokonca drastickej zmeny ruskej politiky je však oveľa nižšia, ako si väčšina ľudí myslí. V podstate to závisí od porážky Ruska na Ukrajine, predlžovania konfliktu bez akéhokoľvek riešenia alebo rastúceho vnímania ruskej armády, že Putin zlyhal. Oveľa pravdepodobnejšie je prímerie a prinajmenšom zdanie ruského víťazstva. V takom prípade ekonomické sankcie neprispejú k zastaveniu vojny ani k zabezpečeniu mieru.



V správe Snemovne lordov Spojeného kráľovstva z roku 2007 sa dospelo k záveru, že „je veľmi nepravdepodobné, aby hospodárske sankcie používané izolovane od iných nástrojov politiky, prinútili cieľ k zásadným zmenám politiky“. Dokonca aj vzácny úspech sankcií pri prinútení Juhoafrickej republiky vzdať sa apartheidu závisel od dvoch zvláštnych okolností, z ktorých ani jedna dnes pre Rusko neplatí: celosvetové presadzovanie a neschopnosť Južnej Afriky nasadiť odvetné opatrenia. Turecko, India a Čína sú najvýznamnejšími štátmi, ktoré neuvalili sankcie na Rusko, a potenciálne ruské protisankcie zahŕňajú prerušenie dodávok ropy a plynu, od ktorých závisí väčšina Európy.



To však nie je všetko. Medzi „inými politickými nástrojmi“ uvedenými v správe Snemovne lordov je na prvom mieste „hroziace alebo skutočné použitie sily“. Inými slovami, samotná neúčinnosť ekonomických sankcií na zmenu správania sa štátu znamená vysoké riziko, že sa stanú súčasťou eskalátora k vojne. Západné krajiny preto doteraz nepristúpili na žiadosť Ukrajiny o zavedenie bezletovej zóny.



Ekonomické sankcie proti Rusku majú byť alternatívou k vojne, no dá sa od nich rozumne očakávať, že zmenia správanie Kremľa len tým, že sa stanú taktickými súčasťami konfliktu. Smutnou pravdou je, že západné krajiny nemôžu Ukrajine pomôcť inak ako vyhrážkami, že vstúpia do vojny s Ruskom. Ale priznať to znamená spochybniť celú logiku tejto sankčnej politiky.



Vo všeobecnosti sa ekonomické sankcie stali značne nadužívaným nástrojom preventívnej diplomacie. Odrezaním častí sveta od medzinárodného obchodu podporujú vytváranie antagonistických blokov a ničia všetky prísľuby globalizácie.



Samuel Johnson povedal, že existuje len málo spôsobov, ako môže byť človek zamestnaný nevinnejšie než je získavanie peňazí. Jeho francúzsky súčasník Montesquieu hovoril o Doux commerce, koncepte, že obchod má tendenciu civilizovať ľudí, takže je menej pravdepodobné, že sa uchyľujú k násilnému alebo iracionálnemu správaniu. Pravdou je, že veľa obchodov je už trestným činom a mnohé prospievajú skorumpovaným a utláčateľským vládam. Ale prinútiť krajiny vrátiť sa do predmoderných ekonomických podmienok nie je recept na zlepšenie.



Autorom je Robert Skidelsky, člen Britskej snemovne lordov a emeritný profesor politickej ekonómie na Warwick University. V rokoch 2016 až 2021 bol nevýkonným riaditeľom súkromnej ruskej ropnej spoločnosti PJSC Russneft.