Nové sankcie proti Rusku by mali zasiahnuť energetiku

dnes 16:31 -

Nové sankcie EÚ voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu by mohli zasiahnuť aj energetický sektor. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS) v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Informuje spravodajca TASR.

Korčok pokračoval, že prvá časť ministerských debát pod vedením šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella bola venovaná dianiu na Ukrajine. Dodal, že Ruská federácia podcenila schopnosť členských krajín EÚ zjednotiť sa v tejto krízovej situácii a spoločne konať. "Hovorilo sa o štyroch balíkoch sankcií, ktoré boli doteraz prijaté, a tá jednota je v tom, že pokiaľ by Ruská federácia mala vo svojom konaní pokračovať, niet sporu, že EÚ bude na to reagovať," opísal situáciu.

Spresnil, že nové sankcie už nebudú z kategórie "odradzovacích", keďže k vojne už došlo, ale ich cieľom bude zobrať Rusku možnosť financovať túto "nezmyselnú vojnu". Vyjadril nádej, že aj teraz bude Únia veľmi dôsledná, čo by malo odznieť už koncom týždňa, keď do Bruselu na samit NATO príde americký prezident Joe Biden. Ten sa stretne aj s lídrami EÚ, ktorí prídu na zasadnutie Európskej rady.

Na otázku TASR, do akej sféry činnosti sa môžu posunúť nové sankcie EÚ, Korčok uviedol, že najviac sa v tejto súvislosti hovorí o energetike. "Dnes to už nie je o tom, či sa odpojiť od dodávok plynu a ropy, ale ako to urobiť," uviedol.

Podľa neho si všetci v EÚ uvedomujú, že Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu má historicky najvyššie platby za plyn a ropu. To podľa neho vyplýva aj z toho, že európske krajiny si posledné roky a desaťročia zvykli na "pohodlie zo závislosti" od ruských energonosičov.

"Teraz nás dobieha to, že vidíme, že sa treba odstrihnúť od tých dodávok, ale nedá sa to urobiť rýchlo, za niekoľko týždňov či mesiacov. A už vôbec nie v prípade Slovenska, ktoré je úplne závislé od ruskej ropy a na 85 percent v dodávkach ruského plynu," vysvetlil.

Podľa Korčoka je však dôležité, že už v Rade EÚ nezaznievajú hlasy proti tomu, aby sa Únia a jej členské štáty postupne odstrihli od energetickej závislosti od Ruska. "Niet sporu, že ten vlak odíde skôr či neskôr. EÚ bude hľadať iné alternatívy, vlastne hľadá ich už dnes," uviedol na záver.