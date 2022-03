dnes 9:31 -

V krízových časoch je dôležité mať finančnú rezervu a znížiť dlhy. Ľudí trápi rastúca inflácia a niektoré domácnosti či podnikatelia sa pre nedostatok financií nevyhnú ďalším pôžičkám. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) uviedla, že je vhodné v maximálnej miere konsolidovať svoje financie. To znamená sústrediť sa na vybudovanie minimálne trojmesačnej až šesťmesačnej rezervy, napríklad cez obmedzenie výdavkov.

"Cieľom je nezväčšovať zadlženie a, ak sa dá, jednorazovo vysporiadať pohľadávky, ktoré sú zaťažené najvyššími úrokovými sadzbami," uviedol z ASINS Martin Musil.

Pri zadlžení je nevyhnutné zosumarizovať si všetky dlhy. "Treba si zistiť výšku všetkých dlhov, ich úrokovú sadzbu a poplatky spojené so splatením. Veľmi dôležité je uvedomiť si, či hrozia dodatočné náklady spojené s exekúciou či súdnym konaním. Prioritne je potrebné vyriešiť dlhy, ktoré majú potenciál najväčšmi narastať. Možností je viacero, či už reštrukturalizácia dlhu, prípadne dohoda s veriteľmi," vysvetlil Musil.

Pokiaľ sa niekto dostane do bodu, keď už nedokáže splácať svoje dlhy, dôležitá je komunikácia. "Komunikácia je bez zveličenia kľúčová. Človek v problémoch sa často doslova bojí kontaktovať svojho veriteľa alebo inkasnú agentúru. Má obavy, že na neho bude vyvíjaný nátlak. Opak je však pravdou. Vo väčšine prípadov sa podarí nájsť riešenie, ktoré zohľadní možnosti dlžníka tak, aby bol schopný svoj záväzok splácať v prijateľnej výške. Výsledkom je spokojnosť dlžníka aj veriteľa," dodal Musil.

Únik z dlhovej pasce nebýva jednoduchý. Pokiaľ podľa Musila dlžník nedokáže dlhodobo vyrovnať svoje záväzky, má možnosť využiť nástroj oddlženia, teda osobný bankrot. ASINS však upozorňuje, že by to malo byť krajné riešenie. Pokiaľ totiž dlžník absolvuje osobný bankrot, zásadným spôsobom to ovplyvní jeho kreditnú históriu a skomplikuje prístup k novým úverom.