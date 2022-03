Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 11. týždni 2022:Hongkong/New York 14. marca - Čínske akcie zachvátil v pondelok panický výpredaj. Medzi dôvody patrili obavy z amerických sankcií, ak by Peking podporil Rusko, protiepidemické opatrenia v Číne a hrozba núteného odchodu z newyorskej burzy. Hongkonský Hang Seng China Enterprises Index v pondelok uzavrel so stratou 7,2 % a zaznamenal najprudší pokles od novembra 2008. Hang Sang Tech Index padol o 11 %, čo bolo jeho najvýraznejšie oslabenie od jeho spustenia v júli 2020.Washington 15. marca - Ukrajinská ekonomika by v dôsledku ruskej invázie mohla v tomto roku zaznamenať pokles minimálne o desatinu, v prípade pretrvávania konfliktu však bude situácia podstatne horšia. Uviedol to v najnovšom výhľade vývoja ukrajinskej ekonomiky Medzinárodný menový fond (MMF). V prípade pokračovania vojny by ekonomika Ukrajiny mohla klesnúť v roku 2022 aj o viac než tretinu.Brusel 16. marca - Európska únia (EÚ) v stredu dokončila prepojenie svojej elektrickej siete s Ukrajinou. Splnila tak svoj sľub vojnou spustošenej krajine, na ktorú útočí Rusko. "V tejto oblasti je teraz Ukrajina súčasťou Európy," uviedla vo vyhlásení eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Dodala, že aj Moldavsko, ktoré má tiež Ruskom podporovaný odštiepenecký región, je pripojené k sieti EÚ.Washington 16. marca – Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, v stredu zvýšil svoj kľúčový úrok, prvýkrát od roku 2018. Dôvodom bola vysoká inflácia. Fed oznámil, že zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na cieľové rozpätie 0,25 % až 0,50 %. Zvýšením sadzieb tak Fed štartuje proces zvyšovania nákladov na pôžičky v nádeji, že to pomôže zmierniť dopyt, ktorý tlačí ceny nahor.Brusel 17. marca - Predaj nových áut v Európskej únii pokračoval vo februári v poklese, pričom jeho tempo sa zrýchlilo. Navyše to bol najslabší február v histórii meraní. Dôvodom sú pokračujúce problémy v dodávkach kľúčových komponentov. Informovalo o tom vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).Luxemburg 17. marca - Spotrebiteľské ceny v eurozóne rástli minulý mesiac výraznejšie, než hovoril predbežný odhad. Miera inflácie v krajinách menovej únie sa dostala tesne pod 6 %. Eurostat vo štvrtok informoval, že medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla vo februári rekordných 5,9 %, zatiaľ čo predbežný odhad zo začiatku marca poukazoval na 5,8 %.Paríž 17. marca - Kríza na Ukrajine môže z rastu globálnej ekonomiky skresať tento rok viac než jeden percentuálny bod. Navyše na inflácii by mohla pridať 2,5 percentuálneho bodu. Uviedla to vo štvrtok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).Londýn 17. marca - Britská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu tretí raz po sebe, pričom tak ako na februárovom zasadnutí ju posunula nahor o 25 bázických bodov. Reaguje tak na nepriaznivý vývoj inflácie, ktorý ešte zhoršuje vojna na Ukrajine. Ako uviedol menový výbor Bank of England (BoE), kľúčovú úrokovú sadzbu zvyšuje z pôvodnej úrovne 0,50 % na 0,75 %.