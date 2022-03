Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 11. týždni 2022:Bratislava 14. marca - Januárová návštevnosť slovenských hotelov a penziónov bola sedemkrát vyššia ako vlani. Stále však nedosiahla ani polovicu z roku 2020. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V prvom mesiaci roka pomohla cestovnému ruchu najmä domáca návštevnosť stredísk zameraných na zimný cestovný ruch.Bratislava 15. marca - Medziročná inflácia na Slovensku vo februári tohto roka vzrástla na 9 %, kým v januári bola 8,4 %. Tempo medzimesačného rastu cien sa výrazne spomalilo, ceny vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 0,9 %. Januárový rast oproti decembru bol trojnásobne vyšší. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročný rast cien dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných vyše 17 rokov.Bratislava 15. marca - Národná rada (NR) SR v utorok opätovne schválila novelu Zákonníka práce, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tá navrhovala neprijať zákon ako celok. Deklarovaným cieľom poslaneckej novely je zlepšiť podmienky ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) osôb na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Hlava štátu namietala, že novela naopak zníži reálnu ochranu zamestnancov so zdravotným postihnutím.Bratislava 16. marca - Slovensko by mohlo byť nezávislé od ruského plynu najskôr v roku 2027. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. "Prvé prepočty hovoria o tom, že ak by sme sa úplne chceli odstrihnúť od ruského plynu, nahradiť tieto dodávky takým spôsobom, že to nezabolí a bude to komfortné pre naše hospodárstvo, je to možné urobiť najskôr v roku 2027," spresnil.Bratislava 16. marca - Okruh cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve sa má rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Novela by sa v parlamente mala schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní a účinná by mala byť už od 1. apríla.Bratislava 16. marca - Na Slovensku sa zavedú limity verejných výdavkov v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu normu v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Vypočítavať ho bude Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Limit verejných výdavkov bude prvýkrát platiť v rozpočtovom roku 2023. Nedodržanie limitu verejných výdavkov na roky 2023 a 2024 sa nebude považovať za porušenie povinnosti podľa tohto zákona.Bratislava 16. marca – Vylúčiť z obchodovania so štátom uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom, prípadne im zamedziť vstup do kritických oblastí podnikania, ako sú napríklad energetika alebo obranné zákazky. Takúto možnosť prináša návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predložila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v spolupráci s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina). Kabinet právnu normu schválil a navrhuje Národnej rade (NR) SR prerokovať ju v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 16. marca - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu schválilo zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie (EÚ) z dielne ministerky pre investície Veroniky Remišovej (Za ľudí). Legislatíva upravuje právne vzťahy pri poskytovaní eurofondov z nového programového obdobia na roky 2021 – 2027, postup a podmienky ich poskytovania, práva a povinnosti osôb, pôsobnosť orgánov štátnej správy a územnej samosprávy a zodpovednosť za porušenie podmienok.Bratislava 17. marca – Motorové vozidlá budú môcť v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 30. septembra 2023. Táto úprava umožní mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.Bratislava 18. marca - Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2022 úroveň 6,86 %. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o desatinu percentuálneho bodu. Vo februári minulého roku bola na úrovni 7,90 %. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).Bratislava 18. marca - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila v piatok úverový rating Slovenska na úrovni A so stabilným výhľadom. Súčasné hodnotenie SR je podľa nej podporené konkurencieschopným exportom, stabilnými priamymi zahraničnými investíciami a dôveryhodným politickým rámcom.