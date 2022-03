Obmedzenie rýchlosti a nedele bez áut: IEA má 10-bodový plán na zníženie spotreby ropy

Zdroj: CNBC

Rýchlostné limity na diaľniciach by sa mali znížiť aspoň o 10 kilometrov za hodinu, aby sa znížil dopyt po rope, uviedla v piatok Medzinárodná agentúra pre energiu. Odporúčanie je súčasťou širšieho 10-bodového plánu, ktorý zverejnila organizácia so sídlom v Paríži.



„Odhadujeme, že úplná implementácia týchto opatrení len vo vyspelých ekonomikách môže znížiť dopyt po rope o 2,7 milióna barelov denne v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov v porovnaní so súčasnou úrovňou,“ uvádza sa v správe IEA. 2,7 milióna barelov sa rovná dopytu po rope pre všetky autá v Číne. Čiastočné alebo úplné prijatie opatrení v rozvíjajúcich sa ekonomikách by zosilnilo ich účinok, uviedla agentúra.



Plán prichádza v čase, keď trhy s ropou čelia výraznej neistote a volatilite po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári. Rusko je hlavným dodávateľom ropy a plynu, ale jeho kroky na Ukrajine spôsobili, že niekoľko ekonomík sa pokúša nájsť spôsoby, ako znížiť svoju závislosť od ruských dodávok.

Na tlačovej konferencii vysielanej cez Zoom v piatok ráno výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol opísal, že ropné trhy sú v „núdzovej situácii“ a dodal, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov sa veci „môžu zhoršiť“.



V tejto súvislosti ďalšie návrhy IEA na zníženie dopytu po rope zahŕňajú:

Práca z domu až tri dni v týždni, ak je to možné.

V mestách nedele bez áut.

Zníženie nákladov na verejnú dopravu a povzbudenie ľudí, aby chodili pešo a na bicykli.

Vyhnúť sa leteckej doprave pri obchodných cestách, keď sú k dispozícii iné možnosti.

Cestovanie vysokorýchlostnými alebo nočnými vlakmi namiesto lietania, keď je to možné.

Posilnenie využívania elektrických a „efektívnejších“ vozidiel.

„Znižovanie spotreby ropy nesmie zostať dočasným opatrením,” uvádza sa v správe IEA. „Trvalé znižovanie je žiaduce nielen preto, aby sa zlepšila energetická bezpečnosť, ale aj boj proti zmene klímy a zníženie znečistenia ovzdušia.”



Dodal, že vlády majú „k dispozícii všetky potrebné nástroje na zníženie dopytu po rope v nadchádzajúcich rokoch, čo by podporilo snahy o posilnenie energetickej bezpečnosti a dosiahnutie životne dôležitých klimatických cieľov“.



Množstvo organizácií požaduje zníženie spotreby fosílnych palív, ale v skutočnosti je dosiahnutie takéhoto cieľa obrovská úloha. Drvivá väčšina áut na našich cestách napríklad stále používa benzín alebo naftu, zatiaľ čo energetické spoločnosti pokračujú v objavovaní nových ropných a plynových polí na rôznych miestach po celom svete.



Vo vyhlásení vydanom v piatok IEA uznala, že väčšina jej návrhov „bude vyžadovať zmeny v správaní spotrebiteľov podporované vládnymi opatreniami“.

„Ako a či sa tieto opatrenia budú realizovať, závisí od vlastných okolností každej krajiny – z hľadiska ich trhov s energiou, dopravnej infraštruktúry, sociálnej a politickej dynamiky a iných aspektov,“ uviedla IEA.