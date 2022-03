Zdroj: trader 2.0

Riadenie rizík pre banky uľahčuje transakcie z kryptomien do fiat mien. Tento krok posunie prípravy izraelskej vlády na legalizáciu a reguláciu vzťahu medzi bankami a poskytovateľmi virtuálnych služieb (VASPS).



Bank of Israel uverejnila návrh AML a CFT vzhľadom na zvýšenie aktivity zákazníkov vo virtuálnych menách a výsledné zvýšenie žiadostí zákazníkov na prevod peňazí na platobné účty spravované v rámci bankového systému. Oddelenie bankového dohľadu uverejnilo návrh, ktorý zahŕňa opatrenia proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu (AML/CFT).



Aktivita vo virtuálnych menách má vysoké potenciálne riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Takáto činnosť umožňuje anonymitu, ktorá je zabudovaná do samotnej meny alebo prostredníctvom digitálnej peňaženky. Týmto spôsobom sa môžu medzi krajinami prevádzať značné sumy bez dohľadu.

Regulácia a dohľad nad poskytovateľmi virtuálnych menových služieb sa stále vyvíja vo väčšine krajín ako aj v Izraeli.



Povinnosti pre banky

V súlade s týmto návrhom nariadenia budú bankové spoločnosti povinné vykonať hodnotenie rizika a stanoviť politiku a postupy pre prevod peňazí, ktoré pochádzajú alebo sú určené pre virtuálne meny.



V prípadoch, keď poskytovateľ služieb získal licenciu na poskytovanie služieb finančného majetku od supervízora kapitálového trhu, poisťovníctva a sporenia, podlieha zákazu prania špinavých peňazí. Bankové korporácie musia preveriť každý prípad na vlastné náklady a nebudú môcť vydávať licencie pre poskytovateľov služieb.



Poskytovateľ musí objasniť zdroj peňazí používaných pri nákupe virtuálnej meny a cestu, cez ktorú virtuálna mena prešla v čase nákupu až do zmeny na fiat menu a vklad na účet bankou.



Regulátor zdôrazňuje vysoké potenciálne riziko transakcií digitálnych aktív v dôsledku anonymity digitálnych peňaženiek a zdôrazňuje potrebu stanoviť mechanizmy identifikácie peňazí.



Teraz je táto úloha rozdelená na dva hlavné komponenty: vedenie prísnych hodnotení rizík a objasnenie zdroja peňazí používaných pri nákupe virtuálnej meny a cesty, cez ktorú prešla virtuálna mena medzi nákupom a prevodom do fiat meny.



Ako objasnenie vydania by banky mali možnosť zaoberať sa subjektmi, ktoré majú licenciu na poskytovanie služieb finančných aktív vydaných orgánom dohľadu.



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol zaslaný rade o bankových záležitostiach. Očakáva sa, že poskytne dodatočný vstup, ktorý spolu s verejným komentárom posúdi Bank of Izrael v procese finalizácie usmernení.



Izraelská vláda v novembri 2021 zaviazala VASPS získať prevádzkovú licenciu na cenné papiere a kapitálové trhy, poisťovníctvo a sporenie. S povinnosťami AML/CFT pre banky sa Izrael približuje k získaniu komplexného frameworku pre transakcie s digitálnymi aktívami.



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0