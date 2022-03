Centrálna banka v USA zvyšuje úroky. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Fed zvýšil sadzby

Fed na stredajšom zasadnutí zvýšil sadzby prvý krát od decembra 2018. Mzdy rastú najrýchlejším tempom za mnoho rokov. Členovia rozhodovacej komisie FOMC očakávajú, že trh práce zostane silný aj naďalej. Miera nezamestnanosti ostáva nízka na 3,8 %. Inflácia zostáva „vysoko nad“ cieľmi. Aktuálne v USA atakuje 7,9 %. Prerušenia dodávok boli väčšie a dlhšie trvajúce, ako sa očakávalo. Vyššie ceny energií zvyšujú celkovú infláciu. Dlhodobá expanzia je možná len v prostredí cenovej stability. Znižovanie súvahy centrálnej banky bude hrať dôležitú úlohu, Fed bližšie kroky smerom k bilancii oznámi na najbližšom zasadnutí. Pôjde o tempo znižovania štátnych dlhopisov z bilancie, čo povedie k zníženiu množstva peňazí z obehu. Investičná banka Goldman Sachs očakáva 7 zvýšení sadzieb v tomto roku a 4 zvýšenia v budúcom roku. Na konci roka 2022 by sa tak základná úroková sadzba mala pohybovať v pásme 1,75 % - 2,0 %. Pre rok 2023 by to malo byť ešte o percento viac 2,75 % - 3,0 %. Niektorý členovia z ECB konštatujú, že rast sadzieb sa blíži aj do Európy a v roku 2022 nie sú vylúčené dve zvýšenia o 0,25%. Všetky tieto kroky spomalia ekonomický rast, ale majú za cieľ prioritne znížiť infláciu, ktorá sa dostáva výrazne nad cieľ centrálnych bánk. Aj vďaka rusko-ukrajinskému konfliktu a komoditnej kríze.



Graf: Vývoj základnej úrokovej sadzby v USA; Zdroj: Bloomberg



US inflácia vs. US jadrová inflácia (medziročná zmena)

Čína na križovatke

V ukrajinsko-ruskom konflikte, Rusko potrebuje nájsť spojencov. A to najmä tých ekonomických. Preto sa čoraz viac obracia na Čínu s požiadavkami o pomoc. Po odchode VISA a Mastercard bola prvou pomocnou rukou čínska UnionPay, ktorá vytvorila alternatívu k spomínaným platobným službám. Západu sa to prirodzene nepáči, pretože to zmierňuje ekonomický tlak na Rusko. Predstavitelia Spojených štátov sa vyjadrili, že Čína bude čeliť následkom, ak pomôže Rusku vyhnúť sa sankciám pri invázii na Ukrajinu. V pondelok USA varovali svojich spojencov, že Čína naznačila, že je otvorená vojenskej a ekonomickej podpore - uvádzajú zdroje BBC. Predstavitelia Číny takúto otvorenú podporu zatiaľ nevyjadrili a je otázne či k nej vôbec dôjde, pretože pre Čínu je západ dôležitým obchodným partnerom. Na druhej strane Čína môže veľmi ľahko získať ekonomický vplyv v Rusku za relatívne výhodných podmienok. Reakcia na trhoch na seba nenechala dlho čakať. Čínske akcie od začiatku marca poklesli o -7 %. Od začiatku tohto roka je to už -12,7 %.



Graf: Vývoj čínskych akcií od začiatku roka 2022





Je pred nami pokojný týždeň?

V posledných dvoch týždňoch sme videli zasadnutia oboch centrálnych bánk ako tej Európskej, tak tej americkej. Nový týždeň bude relatívne chudobný na makroekonomické výsledky. Uvidíme iba výsledky realitného sektora zo Spojených štátov a objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Oba výsledky sú ale skôr sekundárneho charakteru a rozhodne budú v tieni vojnového konfliktu a informácii s ním spojených.