Do programu schôdze pribudol vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní

dnes 12:01 -

Program aktuálnej 60. schôdze Národnej rady (NR) SR sa rozšíril o vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní. Jeho cieľom je možnosť vylúčiť uchádzačov z rizikových krajín z verejného obstarávania. Právnou normou spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie by sa malo plénum zaoberať v utorok (22. 3.) o 9.00 h. Zaradenie bodov schválili poslanci v piatok.

Novela zákona o verejnom obstarávaní by mala priniesť možnosť vylúčiť z obchodovania so štátom uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom, prípadne im zamedziť vstup do kritických oblastí podnikania, ako sú napríklad energetika alebo obranné zákazky. Návrh zákona, ktorý pripravila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v spolupráci s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina), je podľa Remišovej priamou reakciou na vojenský útok Ruska proti Ukrajine.

Plénum zároveň v piatok rozhodlo, že tri vládne návrhy zákonov z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého týkajúce sa stavebnej legislatívy prerokujú poslanci budúci týždeň v piatok (25. 3.) o 9.00 h.

Rovnako na budúci piatok plénum zaradilo aj rokovanie o vládnom návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. Legislatívna zmena je súčasťou reformy súdnej mapy. Návrh ako jediný z reformného balíka prešiel do druhého čítania. Hovorí, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Koalícia mala ďalej rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.