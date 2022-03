Dlhodobú integráciu utečencov bude riešiť nová pracovná skupina

dnes 19:46 -

Dlhodobú integráciu utečencov na Slovensku bude riešiť špecifická pracovná skupina. Ministerstvo dopravy zároveň vytypuje konkrétne železničné stanice, na ktorých budú ďalej koordinovať presun utečencov do ich konečného ubytovacieho zariadenia. Po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) o tom informovali minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) a minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Pri koordinácii prepravy utečencov do cieľového ubytovacieho zariadenia bude rezort dopravy spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska. Doležal zdôraznil, že na konkrétnych železničných staniciach budú koordinátori disponovať informáciami, v ktorej lokalite budú utečenci bývať. "Bude tam k dispozícii autobus, ktorý ich v zmysle hospodárskej mobilizácie bude voziť zo stanice do ich konečného ubytovania," uviedol.

Otázkou dlhodobej integrácie utečencov sa podľa Mikulca budú zaoberať ľudia, ktorých delegujú jednotlivé rezorty. Zhodnotil, že budú musieť riešiť všetky atribúty týkajúce sa ľudí, ktorí na Slovensku budú chcieť zostať. "Od zdravotnej starostlivosti cez integráciu do škôl a škôlok, pracovného trhu, a všetky veci, ktoré s tým súvisia. Tak, aby sme vytvorili koordinovanie a podmienky na dlhodobú integráciu," povedal šéf rezortu vnútra.

Doležal ubezpečil, že v štátnych ubytovacích zariadeniach sú aktuálne stále voľné tisíce lôžok.