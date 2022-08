Zdediť bitcoiny je ťažšie než sa zdá

Zdroj: recode

Pre mnohých je tu jedna zlá správa. V súčasnosti neexistujú zavedené spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa kryptomeny preniesli na najbližších príbuzných. V prípade smrti by sa dedič nedostal k cenným zdrojom finančnej podpory. Kryptoinvestori, ktorí sa snažia plánovať dopredu, spolu s niekoľkými daňovými právnikmi a finančnými poradcami, ktorí sa zaoberajú kryptomenami, narážajú na logistické komplikácie. Ako zabezpečiť, aby dedičstvo fungovalo vo veku bitcoinov?



Povaha kryptomeny sťažuje jej odovzdanie. Kryptomena je zvyčajne uložená v blockchaine, digitálnej účtovnej knihe, ktorú tvorí sieť počítačov po celom svete, ktoré zaznamenávajú transakcie vrátane výmeny kryptomien. Ľudia zvyčajne vykonávajú tieto transakcie pomocou verejných a súkromných kľúčov. Verejné kľúče fungujú ako čísla bankových účtov a slúžia ako adresa, ktorú môžete použiť na posielanie kryptomien iným ľuďom. Súkromné kľúče sú vlastne ako heslá a sú vyrobené z jedinečných, extrémne dlhých reťazcov znakov, ktoré odomknú vaše kryptomeny. Na rozdiel od iných typov hesiel sa však súkromné krypto kľúče po strate alebo zabudnutí nedajú obnoviť. To znamená, že bez týchto kľúčov ľudia, ktorí sú oprávnení zdediť kryptoaktíva svojich blízkych, ich nebudú môcť získať.



„Vo väčšine prípadov aktív, ktoré už poznáme, ako je vaše auto, váš dom, vaše oblečenie, čokoľvek, to rieši zákon,“ povedala pre Recode právnička Pamela Morgan. „Ale pri kryptomenách naozaj nezáleží na tom, čo hovorí zákon, ak v skutočnosti nemáte prístup k prevodu týchto aktív."



Pretože neexistuje žiadny formalizovaný spôsob odovzdávania kryptomien, investori prichádzajú s vlastnými, niekedy bizarnými riešeniami, aby zaručili, že ich dedičia získajú ich digitálne aktíva. Tieto plány môžu zahŕňať všetko od zamykania kľúčov do tajných skriniek až po najímanie profesionálnych služieb na správu kryptomien pre určených nástupcov. Ostatní vlastníci kryptomien však stále nevedia, čo robiť.



Čo sa stane s kryptomenami, keď zomriete?



Technicky nič. Opäť platí, že kryptomena je uložená na blockchaine, takže je o nej trvalý záznam. To znamená, že vaša kryptomena bude existovať dovtedy, kým bude existovať blockchain, a bez ohľadu na to, či ste nažive alebo už po smrti.







Ako budú môcť vaši blízki túto kryptomenu používať, je iná otázka, ktorá do značnej miery závisí od toho, či o nej vedia a či sa k nej vedia dostať. Niektorí ľudia zvolili analógový prístup: napísali si kľúče na kúsok papiera a nechali tento papier tam, kde ho v prípade potreby nájde člen rodiny. Ostatní držitelia kryptomien sa spoliehajú na burzy ako Binance a Coinbase, ktoré ľuďom umožňujú obchodovať a predávať kryptomeny na internete. Tieto platformy odovzdajú kontrolu nad kryptoaktívami vášho blízkeho, ak preukážete, že na ne máte zákonný nárok, rovnako ako banka. Niektorí držitelia kryptomien však nemajú radi tieto burzy, ktoré sú stálym cieľom hackerov. Iným sa zase nepáči myšlienka postúpenia kontroly nad ich kryptomenou tretej strane, pretože tento koncept podkopáva dôvod, prečo krypto mnohých ľudí v prvom rade priťahuje. Binance a Coinbase v súčasnosti tiež neumožňujú majiteľom účtov uvádzať príjemcov priamo na platforme.

Pretože ani jeden z týchto prístupov nie je ideálny, niektorí ľudia sa obrátili na startupy, ktoré budujú technológie špeciálne pre krypto-dedičstvo. Patria sem spoločnosti ako Safe Haven a Casa, ktoré v podstate umožňujú ľuďom uzamknúť svoje kryptokľúče v niekoľkých vrstvách iných súkromných kľúčov, ktoré potom môžu byť rozptýlené medzi niekoľkých rôznych ľudí. Aj keď sa predpokladá, že táto technológia zjednoduší dedenie kryptomien, môže viesť aj k určitým komplikovaným postupom.



Rudy Steenhoek, informačný manažér v Holandsku, používa stratégiu, ktorá sa niekedy nazýva núdzový vypínač. Steenhoek dal svojej manželke pevný disk so špeciálnym typom kľúča a ak tento kľúč použije, Steenhoek dostane upozornenie. Ak na toto upozornenie do určitého času neodpovie, technik bude predpokladať, že je nespôsobilý alebo mŕtvy, a jeho manželka automaticky získa prístup k informáciám, ktoré môže použiť na nájdenie jeho kryptoaktív. Aj keď to znie komplikovane, jeho manželka nebude musieť presviedčať žiadnu banku ani spoločnosť poskytujúcu technológiu, že je jeho právoplatným dedičom.



Extrémne bohatí ľudia si môžu dovoliť prístup, ktorý nie je natoľko komplikovaný, a obrátiť sa na jeden zo svojich obľúbených spôsobov ochrany svojich peňazí, ako sú trusty a rodinné kancelárie. Títo ľudia, z ktorých väčšina buď zbohatla predčasným investovaním do kryptomien, alebo si kryptomeny odvtedy kúpili ako súčasť svojej širšej investičnej stratégie, ukladajú svoje kryptomeny v špecializovaných finančných inštitúciách, ktoré sa takmer výlučne zameriavajú na správu kryptoaktív finančnej elity.

Aj keď sa tieto prístupy líšia, všetky majú chrániť pred scenárom nočnej mory: navždy znemožniť prístup blízkych ku kryptomenám. Bez týchto kľúčov môžu rodiny niekedy aj celé roky pátrať po digitálnych aktívach svojich blízkych. Na celom internete sa objavujú prosby o pomoc od ľudí, ktorí hľadajú krypto svojho milovaného. Niektoré rodiny si dokonca najali digitálnych forenzných výskumníkov, aby im pomohli nájsť stratené prostriedky, v nádeji, že nájdu „vodítko“ k tomu, kde ich milovaný mohol uložiť záznam o kľúči pred svojou smrťou. Muž menom Michael Moody nedokázal odomknúť bitcoin, ktorý patril jeho synovi Matthewovi Moodymu, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí v Kalifornii. Matthew Moody bol medzi prvými ťažiarmi bitcoinov, čo znamená, že jeho kryptomeny by dnes predstavovali celý majetok. Podobne aj právnici pozostalosti patriace zosnulému americkému obchodníkovi Matthewovi Mellonovi, ktorý mal kryptomenu s názvom XRP v hodnote 193 miliónov dolárov nemohli nájsť jeho súkromné kľúče, ktoré mal Mellon pred smrťou uložené na zariadeniach roztrúsených po celých USA. Právnici sa nakoniec dostali k tejto kryptomene len preto, že XRP zhodou okolností prevádzkuje spoločnosť, ktorá bola ochotná postupne odomknúť Mellonovu kryptomenu. Tento prístup by nefungoval pre väčšinu ľudí, dokonca ani pre väčšinu typov kryptomien, vrátane bitcoinu a etherea.







Tým, že je vaša kryptomena zálohovaná na blockchaine a nemusíte sa spoliehať na žiadnu finančnú inštitúciu, aby ste mali prístup k vašim peniazom, ste vlastne sami sebe vlastnou bankou. V tomto ohľade dedičnosť naráža na koreň libertariánskeho étosu kryptomien. Ak chcete odovzdať svoje kryptomeny ďalej, musíte niekomu dôverovať a zdieľať svoje finančné informácie. Ak pristupujete ku kryptomenám pomocou internetovej burzy, ako je Coinbase, nechali ste svoj kľúč v Coinbase a spoliehate sa na zamestnancov tejto spoločnosti, že odovzdajú vaše kryptomeny, keď o to váš dedič požiada. Ponechanie súkromného kľúča v uzamykateľnej skrinke pre vášho partnera sa môže zdať celkom jednoduché, ale musíte veriť, že váš partner bude vedieť, čo s tým má urobiť.



V podstate sa musíte rozhodnúť, ako veľmi vám záleží na bezpečnosti vašej kryptomeny, keď ste ešte nažive, a ako veľmi vám záleží na prístupe vašej rodiny k tejto kryptomene, keď už na žive nebudete. Dosiahnuť v tomto smere rovnováhu nie je ľahké. A hoci sa môže zdať, že vloženie informácií o vašom krypto kľúči do vášho závetu je jednoduchou alternatívou, tieto dokumenty sa niekedy stanú verejnými počas súdneho konania, takže existuje riziko, že váš súkromný kryptokľúč sa tiež stane verejným. Neexistuje žiadne dokonalé riešenie, jednoducho treba mať plán.

Medzitým hodnota kryptomien naďalej rastie, čo znamená, že stávky sú stále vyššie. To, že ľudia rozmýšľajú nad dedením krypta, je zároveň len ďalším znakom toho, že digitálne aktíva sa stali súčasťou každodenných financií. Toľko ľudí už má kryptomeny, že tieto digitálne aktíva sa dokonca objavujú v rozvodových konaniach. Keďže kryptomeny sa stali súčasťou života, dáva zmysel, že by sa mali stať aj súčasťou smrti. Ale v mnohých ohľadoch je neistý stav plánovania dôkazom toho, že stále nevieme, akú úlohu budú kryptomeny v konečnom dôsledku hrať v našich životoch a že len postupne prichádzame na to, ako ich vôbec využiť. Čo ale už vieme, je, že nikto z nás nebude žiť večne, aj keby to kryptomena dokázala.