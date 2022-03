Lagardeová: ECB má čas so zvyšovaním sadzieb

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

Európska centrálna banka má „mimoriadny priestor“ medzi plánovaným ukončením svojho programu tlače peňazí toto leto a prvým zvýšením úrokových sadzieb za viac ako desať rokov, uviedla vo štvrtok prezidentka ECB Christine Lagardeová. Zároveň zopakovala odkaz z minulého týždňa a uviedla, že akékoľvek zvýšenie úrokových sadzieb ECB bude postupné a príde len „v určitý čas“ po programe nákupu dlhopisov, ku ktorému by malo dôjsť v treťom štvrťroku 2009, pokiaľ nebudú na trhu nepokoje.

„Zachováva sa tým naša tradičná logika sekvenovania, ale v prípade potreby nám to dáva ďalší priestor po tom, ako prestaneme nakupovať dlhopisy a predtým, ako urobíme ďalší krok smerom k normalizácii,“ povedala na konferencii vo Frankfurte.

Peňažné trhy počítali s nárastom takmer o 50 bázických bodov oproti depozitnej sadzbe ECB do konca tohto roka, čo by ju po ôsmich rokoch v zápornom pásme dostalo späť na nulu.

Lagardeová dodala, že ECB by mohla navrhnúť nové nástroje na zabezpečenie toho, aby sa menová politika dostala do všetkých kútov eurozóny, aj keď ukončí nákupy dlhopisov. Tie by pomohli obmedziť rozdiel medzi nákladmi na pôžičky, ktoré platí Nemecko s najvyšším hodnotením a nákladmi zadlžených krajín ako Taliansko a Grécko. „Ak to bude potrebné, môžeme navrhnúť a nasadiť nové nástroje na zabezpečenie transmisie menovej politiky, keď sa pohybujeme po ceste normalizácie politiky, ako sme to už v minulosti ukázali pri mnohých príležitostiach,“ povedala Lagardeová.