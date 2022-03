EÚ pripravuje opatrenia, aby zmiernila prípadný výpadok dodávok plynu z Ruska

dnes 17:01 -

Krajiny Európskej únie (EÚ) by už teraz mali začať plniť zásobníky plynu, aby sa pripravili na budúcu zimu a na prípadné dodávkové šoky, uvádza sa v návrhu, ktorý by na budúci týždeň mali schváliť lídri EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ruský útok na Ukrajinu spôsobil, že krajiny EÚ sa minulý týždeň už dohodli na postupnom znižovaní závislosti od dovozov fosílnych palív z Ruska. Medzi dohodnuté kroky patrí zvyšovanie dovozov skvapalneného zemného plynu (LNG) a urýchlenie využívania obnoviteľných zdrojov.

Úplné odstrihnutie však bude trvať roky, preto členské štáty EÚ plánujú tiež opatrenia, aby zmiernili prípadný výpadok dodávok z Ruska, na ktoré pripadá 40 % európskej spotreby plynu, 27 % z dovozov ropy a 46 % z importov uhlia.

"Dopĺňanie zásobníkov plynu v Únii by sa malo začať teraz. Členské štáty a Európska komisia budú naliehavo koordinovať opatrenia potrebné na zabezpečenie adekvátnych úrovní naplnenia zásobníkov plynu pred budúcou zimou," uvádza sa v návrhu, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters. Ten by lídri EÚ mali schváliť na samite, ktorý sa bude konať 24. a 25. marca.

Európska komisia do apríla predloží návrh pravidiel, podľa ktorých by krajiny EÚ mali spoločne zabezpečiť, že zásobníky plynu budú každý rok do 1. októbra naplnené minimálne na 90 %. Aktuálne sú zásobníky naplnené na 26 %.