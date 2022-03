Zníženie závislosti EÚ od ruského plynu a ropy má plnú podporu vlády SR

dnes 15:31 -

Zníženie závislosti EÚ vrátane Slovenska od dovozu ruského plynu a ropy je strategicky správny krok a má plnú podporu slovenskej vlády. Uviedla to pre TASR Ľubica Janíková, hovorkyňa predsedu vlády SR, v reakcii na výzvu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Klubu 500.

Rusko používa podľa Janíkovej tieto suroviny ako "energetickú zbraň" pri presadzovaní svojich geopolitických záujmov, pričom tieto záujmy nie sú totožné so záujmami EÚ.

"Ukázalo sa to v roku 2009, keď Rusko zastavilo dodávky plynu cez tranzitný plynovod, prechádzajúci naším územím. A ukazuje sa to aj dnes, keď Rusko v rámci príprav vojny na Ukrajine znižovaním dodávok plynu do európskych zásobníkov vyhnalo ceny na trhu do závratných výšok," podčiarkla.

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti EÚ sa podľa nej preto v súčasnosti po demaskovaní ruskej politiky stalo absolútnou prioritou. Osobitne to platí pre štáty, ktoré sú od dovozu ruských energonosičov tak významne závislé ako Slovensko.

Avizovala, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s patričnými sektormi vypracuje presný návrh, ktorý následne predstaví vláde SR.

"Cieľom je v maximálnej miere chrániť domácnosti i priemysel a zároveň vytvoriť stav, keď žiadny dodávateľ surovín a energií do EÚ, a špeciálne to platí pre imperialistické Rusko, nebude mať takú moc, aby podkopával suverenitu a demokratické hodnoty EÚ," zdôraznila.

"Veríme, že členovia Klubu 500 a SOPK tieto nové výzvy prijmú a budú nápomocní pri hľadaní dlhodobo udržateľných riešení pre slovenskú i európsku energetiku," dodala Janíková.

Priemyselníci združení v SOPK a Klube 500 vyzvali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a vládu SR na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), aby všetky záležitosti týkajúce sa ekonomiky konzultovali s tými, ktorých sa tieto rozhodnutia dotýkajú, teda so zástupcami slovenského priemyslu a hospodárstva.

Ako uviedli v utorok na tlačovej konferencii predseda SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták, premiér Heger totiž na samite lídrov EÚ vo Versailles deklaroval, že si vie predstaviť jednoznačné "odstrihnutie sa" EÚ od ruských energetických zdrojov, s cieľom dosiahnuť energetickú nezávislosť Európy od Ruska.

SOPK a Klub 500 podľa nich žiadajú, aby Slovenská republika nepodporila v EÚ tieto neuvážené návrhy, keďže by dlhodobo poškodili nielen ekonomiku Slovenska, ale aj ekonomiku celej EÚ. "Žiadame, aby sa neprijímali v tejto veci žiadne návrhy bez toho, aby bola SR najskôr pripravená na realizovateľné alternatívy," povedali predstavitelia priemyslu.