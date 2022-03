Nový projekt má pomôcť slovenským firmám preniknúť z regiónov do sveta

dnes 14:31 -

Pomôcť slovenským firmám pri prenikaní na zahraničné trhy či podporiť snahy univerzít a samospráv pri hľadaní zahraničných partnerov má projekt Z regiónov do sveta. Stojí za ním Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Ministerstvo organizuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi okrúhle stoly, v rámci ktorých sa zoznamuje s predstaviteľmi firiem, mimovládnymi organizáciami, miestnou samosprávou i akademickou obcou. Súčasťou programu je aj návšteva slovenských inovatívnych firiem. „Chceme zmonitorovať prostredia na Slovensku a následne ponúknuť otvorenie dverí do zahraničia. Vieme prepojiť naše firmy, ktoré majú ambíciu importovať, so zahraničnými partnermi. Dokážeme to spraviť cez naše zastupiteľské úrady aj pre akademické inštitúcie a prezentovať Slovensko ako modernú krajinu s inovatívnym potenciálom a dobrými riešeniami,“ uviedla štátna tajomníčka MZVEZ Ingrid Brocková počas návštevy Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

Zároveň ponúkla podnikateľom, výskumným inštitúciám, akademickej obci i samospráve kapacity ministerstva pri získavaní kontaktov a spolupráce v zahraničí. „Môžu využiť sieť našich zastupiteľských úradov v zahraničí a adresovať im požiadavky pre jednotlivé teritóriá. Ponúkame aj ďalšie aktivity našej ekonomickej diplomacie, či už je to Exportné fórum, Firemné dni, návštevy so zahraničnými veľvyslancami v slovenských inovatívnych firmách, podnikateľské misie v zahraničí a ďalšie,“ zdôraznila Brocková.

Pracovníci ministerstva zahraničia v rámci projektu Z regiónov do sveta navštívili Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj. Postupne budú nasledovať ďalšie regióny. V rámci okrúhlych stolov chce ministerstvo ponúknuť svoju pomoc pri nadväzovaní spolupráce so zahraničím. „Oceňujem tento projekt, pretože nám veľmi chýbala komunikácia medzi regionálnymi samosprávami a centrom, teda nielen ministerstvo zahraničných vecí, ale aj s ďalšími rezortmi. Treba otvárať dvere do zahraničia a rozširovať možnosti firiem, ktoré tak môžu upevňovať svoje ekonomické zdravie, konkurencieschopnosť a rozvíjať sa aj v zahraničí,“ dodal predseda NSK Milan Belica.