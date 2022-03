dnes 14:16 -

Rast cien bol aj vo februári relatívne plošný. Relatívne dynamicky zdražovali všetky hlavné kategórie – potraviny, energie (pohonné hmoty) aj dopytová inflácia. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k februárovej inflácii, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Až tretina medzimesačného nárastu cien a niečo viac ako pätina medziročného zdraženia sa dala vo februári pripísať na vrub drahších potravín a nealkoholických nápojov," priblížil Koršňák. K zrýchleniu inflácie vo februári podľa neho opäť prispeli aj ceny energií, hoci už menej výrazne ako v januári, keď sa menili regulované ceny energií pre domácnosť.

Podľa Koršňáka by inflácia mala zrýchľovať aj v nasledujúcich mesiacoch. "Invázia Ruska na Ukrajinu opäť zintenzívnila tlak na zdražovanie energií a potravín a oddialila tak vrchol inflácie. Inflácia by mala zrýchľovať aj po prvom štvrťroku, pričom počas leta by mala atakovať 10-percentnú úroveň. Následné spomaľovanie dynamiky medziročného rastu bude najskôr len veľmi pozvoľné a inflácia by sa mala udržať nad hladinou 8 % až do záveru tohto roka," myslí si analytik.

Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, budú podľa Koršňáka najskôr ceny plynu. Ich trhová (spotová) cena signalizuje prudký nárast cien plynu pre domácnosti od januára budúceho roka. "Plné premietnutie trhových cien plynu do cien pre domácnosti by tak mohlo aj v budúcom roku infláciu udržať na úrovniach blízkych 10 %, a to aj v prípade, že tlak na ceny energií sa po jari čiastočne uvoľní. Predpokladáme však, že vláda sa bude snažiť prenos vyšších trhových cien plynu do ich cien pre domácnosti aspoň čiastočne tlmiť," dodal analytik.

Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, bude v nasledujúcich mesiacoch na vývoj cien vplývať vojnový konflikt na Ukrajine. "Zvyšovanie cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch je evidentné a postupne sa to premieta aj do cien pohonných hmôt a do cenoviek tovarov na pultoch v našich obchodoch. Priemernú infláciu za rok 2022 sme pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine očakávali na úrovni 6 %. Aktuálne sa ale prikláňame k názoru, že tohtoročná inflácia bude ešte vyššia. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály," doplnila Sadovská.

"Do nasledujúcich mesiacov očakávame, že sa v raste cien ukáže aj ďalšie kolo zvyšovania spotrebných daní z tabaku, ako aj rast cien v niektorých službách (avizované zdražovanie v telekomunikáciách). Naopak, niektoré inflačné tlaky budú postupne zvoľňovať vďaka vytrácaniu bázického efektu, napríklad imputované nájomné, ktoré začalo výraznejšie rásť približne v polovici minulého roka," uzavrel Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

ŠÚ SR informoval, že medziročná hodnota inflácie vo februári 2022 vzrástla na 9 %. Tempo medzimesačného rastu cien sa výrazne spomalilo, ceny vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 0,9 %.