Do vozového parku DPB pribudne 50 nových hybridných trolejbusov (2)

dnes 16:46 -

Vozový park Dopravného podniku Bratislava sa rozšíri o 50 nových hybridných trolejbusov. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v pondelok podpísal so zástupcami bratislavského mestského dopravcu zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na ich nákup. Nové vozidlá by mali dodať do konca budúceho roka. Hradené budú najmä z eurofondov. TASR o tom informoval poradca ministra dopravy pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf.

Trolejbusy budú môcť jazdiť časť trasy pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie. Vybavené budú moderným informačným aj kamerovým systémom, Wi-Fi či nabíjačkami na telefóny. Medzi nakupovanými vozidlami je aj 16 kusov 24-metrových trolejbusov, ktoré patria medzi najdlhšie na svete. Jazdiť majú na linke 71 z hlavnej železničnej stanice do Vrakune.

"Je pre nás kľúčové motivovať ľudí, aby presadli z áut do verejnej dopravy, ktorá je neporovnateľne ekologickejšia a trvalo udržateľná," skonštatoval Doležal. Pred niekoľkými týždňami ministerstvo rovnako s DPB podpisovalo aj zmluvy na prípravu predĺženia trolejových tratí v Bratislave.

V prípade nákupu 50 nových hybridných trolejbusov je celková výška nenávratného finančného príspevku 43,3 milióna eur. Z eurofondov je vyčlenených 38,8 milióna, zo zdrojov štátneho rozpočtu 4,5 milióna a DPB sa na nákupe nových vozidiel bude podieľať 2,3 miliónmi eur.

Bratislavský mestský dopravca TASR informoval, že desiatky nových trolejbusov vyrazia do ulíc hlavného mesta budúci rok. Nákup zahŕňa 11 kusov trolejbusov dĺžky 12 metrov, 23 kusov trolejbusov dĺžky 18 metrov a 16 kusov trolejbusov dĺžky 24 metrov. Rozdiel oproti minulosti nastane v type pohonov. Pomocný dieselový agregát, používaný v doterajších duálnych vozidlách, nahradí elektromotor poháňaný batériou.

"Najväčšou výzvou bude prevádzka 24-metrových veľkokapacitných trolejbusov. Tie sme už v uliciach Bratislavy otestovali a prejazd tými najužšími križovatkami zvládnu bez problémov," uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. DPB ich plánuje nasadiť na linku 71, 18–metrové trolejbusy budú premávať na predĺženej linke 40 z hlavnej stanice cez autobusovú stanicu k Mostu SNP alebo na súčasnej autobusovej linke 61 medzi hlavnou stanicou a letiskom.

Prevádzkovanie týchto trolejbusov sa spája s projektami výstavby nových trolejbusových tratí medzi autobusovou stanicou a novou budovou Slovenského národného divadla a medzi Trnávkou a nákupným centrom na Ivanskej ceste. Kratšia, 12-metrová verzia trolejbusov umožní spojiť linky 41 a 44 do jednej linky, bez nutnosti prestupovania na zastávke Búdková.