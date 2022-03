Ceny plynu v Európe klesajú, keďže Rusko a Ukrajina rokujú o prímerí

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

včera 14:46 -

Akýkoľvek pokrok na rokovaniach o možnom prímerí by priniesol úľavu na trh s plynom po rekordných cenách a vysokej volatilite v uplynulých týždňoch. Vojna rozvírila komoditné trhy od plynu až po obilniny, pričom sankcie zamerané na izoláciu Moskvy skomplikovali situáciu obchodníkov.



Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame klesla v priebehu dopoludnia až o 16 %. Aj ceny elektriny v severozápadnej Európe sa znížili, o viac ako 10 %.



Presnejšie, cena aprílového kontraktu na plyn sa do 10.54 h v Amsterdame znížila o 11 % na 116,76 eura za megawatthodinu.



Ceny elektriny v Nemecku, najväčšom trhu v regióne, s dodávkou na budúci mesiac klesli už piaty deň po sebe, a to o 12 % na 250 eur za megawatthodinu.



Toky plynu z Ruska do Európy boli na normálnych úrovniach ako na trase cez Ukrajinu, tak aj na iných trasách. Dopyt po plyne sa pritom môže zmierniť aj v dôsledku priaznivejšieho počasia.



Ďalšie kolo rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou o prímerí sa začalo v pondelok ráno prostredníctvom videospojenia, podľa Mychajla Podoľaka, poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podoľak uviedol, že Rusko prešlo od ultimát k pozornému počúvaniu.



Obchodníci s plynom v regióne sa zameriavajú na každý krok v rokovaniach, pretože stále existuje reálne riziko, že by mohlo dôjsť k obmedzeniu dodávok. A hoci Európska únia plánuje tento rok obmedziť dovoz plynu z Ruska o dve tretiny, potrebuje doplniť zásoby, ktoré sú rekordne nízke.



Nemecký minister financií Christian Lindner v tejto súvislosti povedal, že je naďalej proti akýmkoľvek iniciatívam, ktoré by zasiahli dodávky ropy a plynu.

Do prístavov v Európe mieri zároveň viac plavidiel so skvapalneným zemným plynom (LNG). Očakáva sa tiež oteplenie, čo zmiernilo tlak na európske zásoby plynu, ktoré sa na konci februára vrátili späť na päťročný priemer. Európske nádrže sú v súčasnosti plné na 26 %.