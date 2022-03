dnes 13:01 -

Investície domácností do podnikových dlhopisov sa zvyšovali. Podľa analytikov odboru finančnej stability (OPM) Národnej banky Slovenska trh domácich podnikových dlhopisov vykazoval v posledných rokoch rastúcu aktivitu. K úspešnému umiestňovaniu dlhopisov nefinančných spoločností výrazne prispieval aj dopyt zo strany domácností.

Záujem retailových investorov bol podľa OPM zrejme stimulovaný prostredím nízkych úrokových sadzieb a podporený aj aktivitou distribútorov týchto cenných papierov. "Je dôležité, aby neprofesionálni investori z radov domácností mali na pamäti, že nadštandardný výnos domácich podnikových dlhopisov ide ruka v ruke so zvýšeným rizikom spojeným s ich držbou," uviedli analytici OPM. Hlavnými rizikovými charakteristikami trhu slovenských podnikových dlhopisov je vysoká koncentrácia emitentov, obzvlášť po zohľadnení vzájomných majetkových prepojení, ďalej neexistencia kreditných ratingov týchto dlhopisov a v neposlednom rade ich minimálna likvidita.

Zvýšený záujem domácností o investovanie do podnikových dlhopisov do veľkej miery vyplýva z pretrvávajúceho prostredia nízkych úrokových sadzieb. "Keď vkladové produkty v bankách prinášajú nominálne výnosy blízke nule, je prirodzené, že dlhopisy s úročením nezriedka 5 % či 6 % predstavujú lákavú alternatívu umiestnenia finančnej rezervy," pokračovali analytici.

Druhý faktor, ktorý vedie domácnosti k smerovaniu svojich prostriedkov do dlhopisov podnikového sektora, súvisí s činnosťou bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Tí sú hlavnými distribútormi týchto emisií. Ich pobočková a sprostredkovateľská sieť dáva aktívnym spôsobom do pozornosti svojich klientov túto formu investícií. Niektoré investičné skupiny si zakladajú vlastných obchodníkov s cennými papiermi aj s cieľom distribúcie vlastných dlhopisov, prípadne dlhopisov spriaznených firiem.

"O tom, že retailový zákazník je cieľovou skupinou už pri formovaní emisií, svedčí skutočnosť, že pri mnohých z nich je menovitá hodnota jedného kusu cenného papiera stanovená na nízkej úrovni 1000 eur, prípadne ešte menej, tak, aby boli prístupné pre širokú škálu záujemcov vrátane drobných investorov," konštatovali analytici.

Podľa nich na priamej kúpe podnikových dlhopisov domácnosťami nie je nič zlé. Je však potrebné mať na pamäti, že nadštandardný ponúkaný výnos nie je ani v tomto prípade zadarmo a s držbou takýchto nástrojov sa spájajú aj určité riziká. Kľúčové je, aby klienti z domácností rozumeli povahe týchto finančných produktov. Mali by vstupovať do transakcií s nimi za predpokladu, že sú si dostatočne vedomí potenciálnych rizík a ich finančná situácia im umožňuje znášať ich prípadnú materializáciu.

Každý investor do slovenských podnikových dlhopisov by mal brať do úvahy ich nízku likviditu. V prvom rade iba približne polovica dlhopisov, v zmysle ich objemu, je prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu. Aj v rámci týchto obchodovateľných emisií je intenzita transakcií s nimi malá. Navyše podľa analytikov aj v rámci uskutočnených obchodov nezriedka ako protistrana vystupuje banka alebo obchodník s cennými papiermi, ktorí sú sprostredkovateľmi daného cenného papiera. Slabá likvidita trhu domácich podnikových dlhopisov je do veľkej miery dôsledkom malého objemu väčšiny emisií.