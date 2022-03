Francúzska ekonomika už pociťuje negatívny vplyv vojny na Ukrajine

dnes 12:01 -

Francúzska centrálna banka v pondelok upozornila, že vojna na Ukrajine už ovplyvňuje ekonomiku krajiny a vytvára vysokú mieru neistoty. Preto je ťažké predpovedať, ako veľmi sa zrýchli inflácia alebo do akej miery sa spomalí zotavovanie sa hospodárstva z pandémie ochorenia COVID-19.

Namiesto zverejnenia svojich pravidelných ekonomických projekcií podnikla francúzska centrálna banka v pondelok bezprecedentný krok a predstavila dva scenáre. Prvý, "konvenčný" scenár, je založený na prognózach z 28. februára, zatiaľ čo "zhoršená" verzia zahŕňa tempo rastu cien ropy, plynu a pšenice na začiatku marca.

Podľa banky bude rast druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v roku 2022 v dôsledku vojny pri prvom scenári nižší približne o 0,5 percentuálneho bodu a v druhom prípade o 1 bod.

"Je to negatívny ekonomický šok," povedal guvernér banky Francois Villeroy de Galhau pre noviny Le Parisien. Poukázal pritom na slabší rast, vyššiu infláciu a veľkú neistotu, ktorá sťažuje prognózy. A nielen v prípade Francúzska, ale aj celej Európy.

Minulý týždeň zverejnila Európska centrálna banka (ECB) svoju základnú projekciu a dva ďalšie negatívne scenáre. Poskytla si tiež väčšiu flexibilitu v otázke, kedy zvýši úrokové sadzby.

Vlády sú medzitým len v počiatočných fázach diskusií o novom financovaní na utlmenie negatívneho vplyvu vojny na ich ekonomiky.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok informoval, že vláda v najbližších dňoch predstaví svoj tzv. plán odolnosti. Poznamenal pritom, že odhad rastu bude možné aktualizovať až vtedy, keď bude na energetických trhoch väčšia stabilita.

Le Maire vo francúzskej televízii LCI potvrdil, že už badať "skutočný vplyv (vojny) na ekonomiku, ale prekvapujúce je, že stále odoláva". "Základy francúzskej ekonomiky sú pevné," vyhlásil.

Guvernér Villeroy zase poznamenal, že akákoľvek nová fiškálna podpora pre ekonomiku by mala byť "cielená a dočasná". Francúzska vláda by nemala opakovať prístup "bez ohľadu na náklady", ktorý zvolila v rámci podpory hospodárstva počas pandémie. "Šok je tentoraz menej silný, ale z dlhodobého hľadiska by mohol mať viac následkov," povedal.

Hlavný ekonóm francúzskej centrálnej banky Olivier Garnier uviedol, že ekonomike krajiny (ktorá už minulý rok dosiahla úroveň spred pandémie) poskytol z krátkodobého hľadiska "vankúš" fakt, že ceny energií stúpli v čase, keď sa už jej produkcia zotavovala, a nie na konci cyklu, keď by jej aktivita bola zraniteľnejšia.

"V scenároch, ktoré prezentujeme, ide skôr o spomalenie ako o stagfláciu, pretože stále tu máme trochu rastu," dodal Garnier.

Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Bloomberg.