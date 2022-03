Česká vláda nariadi vypísanie tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany

dnes 17:16 -

Česká vláda na budúci týždeň nariadi vypísanie tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Česká televízia v nedeľu s odvolaním sa na premiéra Petra Fialu uviedla, že vláda dá pokyn na spustenie tendra na výstavbu nového bloku elektrárne Dukovany.

Predchádzajúca vláda v minulom roku rozoslala dotazníky trom potenciálnym záujemcom o dostavbu, medzi ktorými sú francúzsky koncern EDF, juhokórejská spoločnosť KHNP a Westinghouse z USA. Čínske a ruské firmy boli vylúčené z bezpečnostných dôvodov. Cena tendra sa odhaduje na 6 miliárd eur.

Fiala už vo februári uviedol, že víťaz tendra by mal byť známy v roku 2024, pričom stavebné povolenie by sa malo vydať do roku 2029. Nový blok je potrebné podľa Fialu spustiť v roku 2036.

Tender prichádza v čase ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá zvýšila napätie v regióne aj obavy o bezpečnosť ukrajinských jadrových elektrární, keďže ich ruské sily ostreľovali.

Jadrová energia je dôležitým zdrojom v rámci českého energetického mixu, keď na ňu pripadá až 40 %.