S jarnými prázdninami sú v stredisku Ski Smrečiny spokojní

Jarné prázdniny hodnotia v lyžiarskom stredisku Ski Smrečiny v Liptovskej Tepličke veľmi pozitívne. Jeho prevádzkovateľ Vladimír Žemba pre TASR uviedol, že v najlepšie dni mali návštevnosť na úrovni 400 ľudí. "Najsilnejšie boli týždne, keď prázdninoval západ a východ, teraz tento posledný týždeň to bolo trochu slabšie. Väčšinou šlo o rodiny s deťmi, tešili sa, že sme po desiatich rokoch znovu sprevádzkovali stredisko," zhodnotil.

Celkovo vnímajú sezónu pod Tatrami veľmi pozitívne, vzhľadom na to, že minulý rok sa nelyžovalo pre pandemické opatrenia, hoci pripravení na sezónu boli. "Čo nás trápi, je zvyšovanie cien elektriny, v januári v porovnaní s decembrom minulého roka šla hore o 300 percent. Zatiaľ sme to nepreniesli do cien skipasov, ale keďže ide hore aj nafta do ratrakov, na budúcu sezónu to budeme musieť zohľadniť," dodal Žemba. Aktuálne majú v prevádzke všetky tri zjazdovky rôzneho typu aj tzv. freeridovú zónu. Ak sa výrazne neoteplí a bude záujem, lyžovať by chceli až do Veľkej noci.

V januári sa návštevnosť horských stredísk vo Vysokých Tatrách pohybovala zhruba na úrovni 50 až 60 percent návštevnosti spred pandémie. Cez jarné prázdniny sa zvýšila približne na 70 percent. Uviedol to hovorca Tatry mountain resorts Marián Galajda s tým, že už tradične bolo najviac hostí počas prázdnin východu a západu. "Celkové čísla návštevnosti však ani počas posledných troch týždňov nedosiahli parametre lyžovačky spred nástupu pandémie," zhodnotil.

Na svahoch vo Vysokých Tatrách je v priemere 70 centimetrov snehu, otvorená je aj najvyššie položená zjazdovka na Slovensku Lomnické sedlo, kde je viac ako 1,5 metra snehu. Okrem toho je v prevádzke aj 2,5-kilometrová prírodná sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca. "Začína obdobie mimo sezóny v slovenských horách, čo v praxi znamená nižšiu návštevnosť, naopak však výhodnejšie cenové podmienky," upozornil Galajda.

V neďalekej Bachledovej doline počas jarných prázdnin prevažovali návštevníci zo Slovenska. Podľa Michala Rusiňáka z marketingového odboru sa však objavili aj lyžiari z Poľska, Česka či Maďarska. "Neustále sa meniace pravidlá a neistota v období pandémie ovplyvnili správanie všetkých turistov. Je fajn, že sa už situácia zlepšuje doma aj v zahraničí, čo by mohlo zvýšiť záujem ľudí o turizmus a postupne vrátiť návštevnosť do starých koľají," skonštatoval. Aktuálne sú v stredisku v prevádzke všetky tri doliny, aj pod Belianskymi Tatrami by chceli sezónu potiahnuť čo najdlhšie.