O dočasné útočisko už na Slovensku požiadalo 23.000 utečencov z Ukrajiny

dnes 13:01 -

Na Slovensko utieklo pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny doteraz 196.000 ľudí, z toho 23.000 požiadalo o dočasné útočisko. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Slovensko má ešte podľa ministra voľné miesta v štátnych ubytovacích zariadeniach.

"K dnešnej polnoci prešlo naše hranice 196.000 ľudí, z toho 23.000 ľudí, čiže 11,7 % požiadalo na Slovensku o dočasné útočisko," povedal Krajniak. Krajina podľa neho zatiaľ migračnú krízu zvláda a k dispozícii sú ešte rádovo tisícky miest v štátnych ubytovacích zariadeniach. Problém by mohol nastať v nasledujúcich týždňoch. "Podľa môjho odhadu by v nasledujúcich týždňoch mohlo požiadať o dočasné útočisko do 100.000 ľudí," očakáva Krajniak.

Poslanec a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini si nemyslí, že by vláda situáciu s utečencami mala pod kontrolou. "Vláda podcenila situáciu a dva a pol týždňa sa spolieha na aktivity dobrovoľníkov," upozornil Pellegrini.

Krajniak oponoval, že prichádzajúci utečenci dostávajú na hranici potrebné informácie, sú ihneď po príchode roztriedení na utečencov z Ukrajiny a z tretích krajín, ktorí sa vracajú domov. A štát v najbližšom čase poskytne najviac zasiahnutým obciam aj finančnú pomoc.