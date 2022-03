Úspory prinesie aj nižšia teplota v byte či správne nastavená chladnička

dnes 9:31 -

Ceny elektriny a zemného plynu sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšili a nie je pravdepodobné, že by sa mohli vrátiť na pôvodné úrovne. Obmedziť výšku účtov za energie je možné nielen výraznými investíciami do zateplenia či do alternatívnych zdrojov. Úspory prinesie aj nižšia teplota v byte či správne nastavená teplota v chladničke, upozornila spotrebiteľská organizácia dTest.

Jednou z možností úspor je zníženie teploty vykurovania. "Aby sa spotreba odrazila na výške platieb za energie, môžeme začať práve od vykurovania a znížiť teplotu v domácnosti," uviedla riaditeľka dTest Eduarda Hekšová.

Ak znížite teplotu v byte o jediný stupeň, spotreba energie klesne až o šesť percent. Za dostatočnú teplotu sa pritom považuje 20 stupňov Celzia v obývačke a 17 stupňov v spálni. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich odporúčaniach na minimálnu teplotu v obývačke hovorí o 18 stupňoch. Napríklad obyvatelia Veľkej Británie či Japonska majú tepelný komfort v domácnostiach ešte o niečo nižší.

Okrem zníženia teploty v miestnostiach, kde sa obvykle nezdržiavate, je možné predísť plytvaniu aj správnym vetraním. "Efektívnejšie, ako mať dlhšiu dobu otvorené okno na tzv. vetračku, je vypnúť radiátory a krátko, no intenzívne, vyvetrať. Miestnosti však nie dobré ochladzovať príliš, pretože opätovné vyhrievanie bude vyžadovať oveľa viac energie," vysvetľuje Hekšová. Radiátory by nemali byť zakryté nábytkom, záclonami alebo závesmi. Medzi stenu a radiátor sa oplatí umiestniť špeciálnu fóliu, ktorá bude teplo odrážať naspäť do miestnosti namiesto toho, aby energia unikala von.

Úsporné opatrenia sa dajú zaviesť aj v kuchyni. Pri varení napríklad stačí používať pokrievku, čím sa významne skráti čas varenia a usporí sa až 50 percent energie. Stratám je možné zabrániť aj používaním správnej veľkosti platničky a pri varení je napríklad možné pripraviť v rúre naraz viacero jedál. Veľa energie sa ušetrí aj tým, že krátko pred koncom necháte jedlo tzv. dôjsť, a to už vo vypnutej chladnúcej rúre či na platničke.

Najviac elektrickej energie v domácnosti spotrebuje chladnička. Je to až 20 percent z celkovej spotreby elektriny. Preto sa oplatí skontrolovať, či nie je umiestnená v blízkosti zdrojov tepla a či má jej zadná časť dostatočný odstup od steny. Výrobcovia odporúčajú ponechať medzeru päť až desať centimetrov. Ďalším tipom je zmena v nastavení teploty chladenia. V chladiacej časti nie je potrebná teplota nižšia ako päť stupňov Celzia, v mraziacej stačí nastaviť hodnotu na mínus 18 stupňov.