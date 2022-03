Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 10. týždni 2022:Londýn/New York 7. marca - Vojna Ruska proti Ukrajine môže tento rok znížiť globálnu produkciu áut o milióny vozidiel, varujú experti. Najvýraznejší negatívny vplyv v krátkodobom horizonte sa prejaví na lokálnej ruskej produkcii, keďže firmy pôsobiace v krajine prerušili svoje aktivity. Čím dlhšie však bude vojna trvať, tým sa bude zvyšovať riziko ohrozujúce automobilový priemysel v ďalších regiónoch. Prvé prognózy týkajúce sa zníženia produkcie áut sa výrazne líšia od 700.000 až po 3,5 milióna.Luxemburg 8. marca - Tempo rastu ekonomiky eurozóny aj Európskej únie (EÚ) sa na konci minulého roka spomalilo. Za celý rok však hrubý domáci produkt (HDP) v oboch regiónoch výrazne stúpol a už sa dostal nad úrovne spred pandémie. HDP eurozóny vo 4. kvartáli 2021 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom na sezónne upravenej báze vzrástol o 0,3 % a HDP celej EÚ o 0,4 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom odhade. Na porovnanie, v 3. kvartáli ekonomika eurozóny expandovala o 2,3 % a EÚ o 2,2 %. V medziročnom porovnaní HDP eurozóny stúpol o 4,6 % a EÚ o 4,8 % po 4 %, respektíve 4,2 % v predchádzajúcom kvartáli.Štrasburg 8. marca - Plán s názvom REPowerEU, ktorý Európska komisia (EK) načrtla v utorok v Štrasburgu, ponúka núdzové opatrenia týkajúce sa cien energií a skladovania plynu. Zároveň má ambície odstrániť závislosť členských krajín EÚ od ruského plynu najneskôr do roku 2030.Washington 8. marca - Americký prezident Joe Biden oznámil zákaz dovozu ruskej ropy, plynu a ďalších energií do USA. Je to ďalší zo sankčných krokov americkej vlády voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Biden zároveň dodal, že toto rozhodnutie ovplyvní aj Spojené štáty, kde povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien pohonných látok. Londýn 9. marca - Ratingová agentúra Fitch znížila úverový rating Ruska hlbšie do neinvestičného pásma, pričom ho zrazila o šesť stupňov. Urobila tak iba šesť dní po tom, ako rating Ruska prvýkrát znížila do neinvestičného pásma. V dôsledku rozsiahlych sankcií a obchodných obmedzení hrozí podľa nej Rusku bezprostredné riziko bankrotu. Rating Ruska tak znížila na stupeň C z pôvodnej úrovne B. Podobne aj ďalšie ratingové agentúry Moody's a Standard & Poor's (S&P) už skôr prudko znížili rating Ruska s varovaním, že krajine v krátkom čase hrozí default.Washington 9. marca - Americký prezident Joe Biden v stredu nariadil centrálnej banke Fed, aby preskúmala možnosť vytvorenia digitálneho amerického dolára a zvážila pritom riziká a výhody kroku, ktorý by mohol zmeniť svetový finančný systém. USA sa tak vzhľadom na explozívny nárast súkromných digitálnych mien, ako je bitcoin, zamerajú na výskum, vývoj a možnosti nasadenia americkej digitálnej meny.Frankfurt nad Mohanom 10. marca - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené, na rekordnom minime. Rada guvernérov ale upravila plánované nákupy aktív v rámci programu APP a vyhlásila, že "podnikne akékoľvek potrebné kroky" spojené s jej mandátom v oblasti inflácie, ktorá sa pre vojnu na Ukrajine zrýchľuje. Kľúčový úrok tak zostáva na úrovni 0 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba na úrovni -0,50 %.Washington 10. marca - Inflácia v USA sa vo februári tohto roka zrýchlila viac, než sa očakávalo, a dostala sa na nové 40-ročné maximum. V najbližšom čase sa zrejme nedá počítať s uvoľnením inflačných tlakov, keďže vojna na Ukrajine výrazne zvýšila ceny ropy, ale aj ďalších komodít. Index spotrebiteľských cien vo februári medziročne stúpol o 7,9 % po zvýšení o 7,5 % v januári, uviedlo americké ministerstvo práce. To je najviac od januára 1982.Brusel 11. marca - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že vyplatila Ukrajine 300 miliónov eur v rámci núdzovej makrofinančnej pomoci. Vyplatenie finančných prostriedkov bolo urýchlené, aby pomohlo zlepšiť makroekonomickú stabilitu Ukrajiny v kontexte nevyprovokovanej a neopodstatnenej ruskej invázie. Komisia spresnila, že ide o počiatočnú časť prvej splátky vo výške 600 miliónov eur v rámci nového núdzového programu makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu v celkovej výške 1,2 miliardy eur.Brusel 11. marca - Európska únia (EÚ) predložila ďalší balík sankcií proti Rusku. Na jeho základe EÚ odoberie Rusku doložku najvyšších výhod, obmedzí ruské používanie krypto aktív a zakáže vývoz luxusných tovarov z EÚ do Ruska a dovoz železa a ocele z Ruska, uviedla v piatok šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Je to už štvrtý balík sankcií proti Rusku pre jeho útok na Ukrajinu, ktorý Únia prijala v koordinácii s USA a ďalšími spojencami zo skupiny G7.