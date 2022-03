Prázdninovú lyžovačku si po roku užili lyžiari aj v Bachledovej doline

dnes 15:16 -

Tento víkend končia na Slovensku jarné prázdniny, čo mnoho lyžiarov využilo na jarnú lyžovačku. V Bachledovej doline si mohli užiť slnečné počasie i dostatok snehu. "Prišli sme z Prievidze, radi sa tu vraciame. Už máme väčšie deti, sú samostatné, takže si môžeme lyžovačku užiť naplno aj my, možností je veľa," povedala pre TASR Andrea, ktorá prišla do Belianskych Tatier spolu s rodinou.

Je podľa nej vidieť, že do strediska v posledných rokoch investovali nemálo zdrojov a okrem lyžiarov si tam na svoje prídu aj peší turisti, či skialpinisti. Na svahoch bolo vidieť najmä rodiny s deťmi, mnohí z opýtaných si stredisko vybrali aj pre možnosť lyžovať na ľahších tratiach. "My sme prišli z Bratislavy, už síce nemáme prázdniny, ale prišli sme s rodičmi na víkend. Chodíme do Tatier často, asi najviac sa nám páči v Tatranskej Lomnici, ale aj tu je to veľmi dobré," zhodnotil 9-ročný Filip, ktorý bol na svahu s kamarátmi a súrodencami.

Soňa Mancošová z Piešťan prišla do Bachledovej doliny lyžovať prvýkrát s manželom a 6-ročnou dcérou. Ocenila najmä krásne výhľady na Belianske Tatry i Pieniny. "Bola tu veľmi dobrá atmosféra, užili sme si výbornú rodinnú lyžovačku. Bolo tu síce dosť ľudí, ale na svahoch to vôbec nebolo cítiť. Čo by som ešte ocenila, je naozaj chutná kuchyňa," skonštatovala.

Vlani sa na Slovensku pre pandémiu lyžovať nedalo, stredisko tak v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi hodnotí obdobie jarných prázdnin pozitívne. "Máme zjazdné všetky tri doliny, v posledných dňoch pribudlo dostatok prírodného snehu. Veríme, že jarná lyžovačka bude pokračovať aj naďalej," uviedol pre TASR Michal Rusiňák z oddelenia marketingu.

Dodal, že návštevnosť bola trochu nižšia ako pred pandémiou, prevládali domáci klienti, najväčší výpadok zaznamenali medzi návštevníkmi z Poľska. Tam ešte stále pretrvávajú obavy z často meniacich sa prísnych opatrení. "V Poľsku to bolo omnoho miernejšie a ešte nejaký čas potrvá, kým sa počty Poliakov u nás vrátia do štandardných čísel. Je fajn, že sa už situácia zlepšuje doma aj v zahraničí, čo by mohlo zvýšiť záujem ľudí," uzatvára Rusiňák.