Španielsko je jednou z možností, ako obmedziť závislosť EÚ od ruského plynu

dnes 10:01 -

Španielsko má vďaka podmorským plynovodom z Alžírska a rozľahlej sieti terminálov na skvapalnený zemný plynu (LNG) dobré predpoklady pomôcť Európe znížiť závislosť od dovozu ruského plynu. Ale zároveň si táto možnosť vyžaduje masívne investície do prepojenia Španielska potrubím s inými európskymi krajinami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Európska komisia si v utorok (8. 3.) dala za cieľ znížiť dovoz ruského plynu o dve tretiny do konca roka po invázii Moskvy na Ukrajinu. "Španielsko môže a bude hrať dôležitú úlohu pri zásobovaní Európy," povedala po rokovaní so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Dodávky z Ruska v súčasnosti pokrývajú až 40 % spotreby plynu v EÚ, pričom najmä Nemecko a východoeurópski členovia bloku sú obzvlášť závislí od ruského plynu.

Španielsko má šesť terminálov na skladovanie skvapalneného zemného plynu (LNG) a jeho opätovné splyňovanie, čo je najväčšia sieť v Európe. A zároveň separátny 750-kilometrový podmorský plynovod s názvom Medgaz spája Alžírsko bohaté na plyn s južným Španielskom.

Druhé podmorské potrubie s názvom GME (Gaz Maghreb Europe) spája Španielsko s Alžírskom cez Maroko, ale Alžír vlani v novembri cez neho zastavil dodávky pre diplomatický konflikt s Rabatom.

"Krajina má veľkú a diverzifikovanú kapacitu dodávok a veľmi málo závisí od ruského plynu," povedal Thierry Bros, energetický expert z francúzskej univerzity Sciences Po (Institut d’études politiques de Paris).

Španielsko a Portugalsko majú podľa priemyselnej skupiny Gas Infrastructure Group (GIE) kapacitu na dovoz 40 terawatthodín (TWh) zemného plynu, pričom tieto dva štáty spotrebujú menej ako 30 TWh.

To znamená, že by sa z tohto regiónu mohlo vyviezť najmenej 10 TWh plynu mesačne, bez započítania plynu, ktorý môže prísť potrubím GME. "To v žiadnom prípade nie je bezvýznamné," povedal Gonzalo Escribano, energetický expert zo španielskeho think-tanku Elcano Institute. Podľa neho tak Španielsko "môže byť súčasťou riešenia" problému závislosti EÚ od ruského plynu. Háčik je v tom, že medzi Španielskom a Francúzskom sú len dva plynovody, ktoré majú iba malú kapacitu a výstavba nových by trvala roky.

Dlho plánovaný plynovod spájajúci severovýchodný región Katalánska s Francúzskom s názvom Midcat bol v roku 2019 zrušený z dôvodu nedostatočnej dohody o jeho financovaní a nedostatočnej podpory vo Francúzsku. Štúdia uskutočniteľnosti nariadená Európskou komisiou, ktorá bola dokončená v roku 2018, dospela k záveru, že projekt odhadovaný na viac ako 440 miliónov eur by nebol ziskový a ani potrebný.

Podľa španielskej ministerky hospodárstva Nadie Calvinovej však teraz nadišiel ten správny čas na reštartovanie projektu, ktorý by mal byť vhodný aj na prepravu tzv. zeleného vodíka, teda nízkouhlíkového paliva.

Von der Leyenová vyhlásila, že posilnenie plynových prepojení v Európe "je jednou z hlavných priorít" bloku.

Portugalsko podporilo tiež vytvorenie nového plynovodu medzi Španielskom a Francúzskom, no experti sú voči tejto myšlienke chladnejší.

Zatiaľ čo sa medzinárodný kontext zmenil, a to by mohlo odôvodniť opätovné spustenie projektu, práca na plynovode potrvá roky, upozornil Escribano. A inštitút Sciences Po poukázal na fakt, že "kapacita Alžírska nahradiť ruské dodávky je obmedzená". "Krajinou, ktorá má najväčšiu spotrebu plynu, je Nemecko. Preto by bolo užitočnejšie postaviť tam terminály na LNG, ako budovať nový plynovod medzi Francúzskom a Španielskom," dodal inštitút.