Výroba Chemosvitu v Lucku na Ukrajine zatiaľ ohrozená nie je

Spoločnosť Chemosvit, a. s., zamestnáva v továrňach v ukrajinskom meste Luck približne 400 ľudí, generálny riaditeľ Jaroslav Mervart pre TASR potvrdil, že výroba v ich fabrikách aktuálne ohrozená nie je, situácia je však vzhľadom k prebiehajúcemu konfliktu nestabilná.

Prvé dni po začatí vojenskej operácie boli podľa neho v meste veľmi nervózne, keďže vybuchli aj prvé bomby na vojenskom letisku vzdialenom šesť kilometrov. "Boli tam zápchy, preplnené čerpacie stanice, ľudia začali využívať aj protiletecký kryt, ktorý je v areáli našej firmy. Postupom času sa ukázalo, že v tejto časti Ukrajiny bol útok na vojenskú infraštruktúru ojedinelý a po zhruba trojdňovej odstávke všetkých firiem sme sa znova vrátili k plnej prevádzke," uviedol Mervart s tým, že aktuálne funguje celá výroba vo všetkých dcérskych spoločnostiach a vojenský konflikt, či piatkové medializované výbuchy v oblasti, ich zatiaľ výrazne neovplyvnili.

Spoločnosť nezaznamenala ani výpadky plynu či elektriny. "Zatiaľ je tam tá situácia relatívne bezpečná, ale môže sa to zmeniť veľmi rýchlo, takže uvidíme, ako sa to vyvinie," skonštatoval riaditeľ. Spoločnosť začala podnikať na Ukrajine v roku 1996, a jej aktivity sú zamerané na spracovanie plastov, výrobu elektrotechnických a potravinárskych fólií, ich potlač a kašírovanie, a tiež sa zaoberá výrobou vlákien.

Niektorých zamestnancov z Ukrajiny už podľa Mervarta presunuli do fabrík pod Tatrami. "Vzhľadom k limitovaným množstvám pracovných povolení boli tie počty pred konfliktom pomerne nízke. Predpokladáme, že s vyšším počtom utečencov na našom území a novou legislatívou sa to zmení a zvýši sa aj počet zahraničných pracovníkov. Na druhej strane to však môže byť limitované pretrvávajúcou ekonomickou nestabilitou na trhu spôsobenou pandémiou, a tiež výrazným nárastom cien vstupných surovín a energií už v priebehu roku 2021," upozornil Mervart. Veľa firiem však podľa neho možnosť získania nových pracovníkov určite využije vzhľadom k ich dlhodobému nedostatku v určitých segmentoch či teritóriách. "O to viac, že v prípade Ukrajincov hovoríme o ľuďoch nám blízkych a zvyčajne aj s dobrým vzdelaním či kvalifikáciou," dodal riaditeľ spoločnosti, ktorá v dcérskych firmách pod Tatrami zamestnáva do 2000 ľudí.

Jeden z najväčších zamestnávateľov na Spiši poskytol azyl vo svojich ubytovacích zariadeniach aj pre viac ako 100 utečencov z Ukrajiny. Ide o matky s deťmi, riaditeľ potvrdil, že viac ako 40 detí sa podarilo umiestniť do tamojších školských zariadení a desať dospelých získalo prácu vo firme. "Verím, že na budúci týždeň sa dotiahne legislatívna podpora ohľadom úhrady nákladov pre tých, ktorí utečencov ubytujú. Teraz je to živelné, ľudia sú ochotní pomôcť, ale túto iniciatívu treba podchytiť a podporiť, aby vydržala a bola dlhodobá," uzatvára Mervart.