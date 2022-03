Kryptomenové zmenárne odmietajú zablokovať ruské účty

Zdroj: trader 2.0

Foto: getty images

dnes 6:27 -

Západ uvaľuje stále viac sankcií na Rusko z čoho môžu vzniknúť určité následky, ktoré ovplyvnia krypto trhy. So zvyšovaním týchto sankcií môžu byť CEX alebo centralizované burzy skutočne nútené zabezpečiť, aby všetci ruskí používatelia mali zakázané používať služby, ktoré poskytujú. Nie je to však prvýkrát, čo sa niečo podobné stalo. Predtým CEX pre istotu zakázali všetkým používateľom z Iránu využívať ich služby.



CEX ako aj generálni riaditelia z rôznych spoločností, ako sú Kraken, Binance a Coinbase, v skutočnosti urobili vyhlásenia týkajúce sa zákazu používateľov. Podľa generálnych riaditeľov spoločnosti zakážu aktíva a zbierky tých ruských klientov, ktorí sú terčom sankcií zo Západu. Všetci ostatní bezúhonní občania Ruska, ktorí majú majetkový účet v týchto spoločnostiach, však ostanú zo zoznamu vynechaní.



Centralizované burzy a generálni riaditelia spoločností uviedli, že zmrazia aktíva ruských klientov, na ktorých sú špecificky zamerané západné sankcie a nie aktíva bežných ruských používateľov.



Odmietnutie zmrazovania účtov

CEX odmietajú zmrazovať Ruské účty pre všetkých ruských používateľov a mnohé spoločnosti ako Kraken, Coinbase a Binance uviedli, že tak urobia, len ak to vláda USA bude prísne vyžadovať. Pred pár dňami Mykhailo Fedorov, ako vicepremiér Ukrajiny vyzval, aby všetky kryptoburzy blokovali adresy peňaženiek Rusov a sabotovali bežných používateľov jednoduchým zmrazením ich aktív. Generálny riaditeľ Coinbase Brian Armstrong však napísal:

„Sme presvedčení, že každý by mal mať prístup k základným finančným službám, pokiaľ zákon neurčuje inak. Niektorí obyčajní Rusi teraz, keď sa ich mena zrútila, používajú krypto ako záchranné lano. Mnohí z nich sú pravdepodobne proti tomu, čo robí ich krajina a zákaz by ich tiež poškodil.“



Armstrong však tiež povedal, že:

„Ak sa vláda USA rozhodne zaviesť zákaz, budeme sa samozrejme týmito zákonmi riadiť“

Znenie tohto vyhlásenia zopakoval generálny riaditeľ spoločnosti Kraken Jesse Powell, ktorý uviedol:

„Kraken nemôže zmraziť účty našich ruských klientov bez zákonnej požiadavky. Rusi by si mali byť vedomí toho, že takáto požiadavka môže byť bezprostredná.“



Sankcie sa týkajú aj bežných používateľov

Jednotlivci v skutočnosti tiež pociťujú účinky západných sankcií. Binance už predtým oznámila, že držitelia kariet rôznych ruských bánk, na ktoré sa vzťahujú sankcie, nebudú môcť používať karty na platforme Binance. Napriek takýmto sankciám sa zdá, že existuje niekoľko, aj keď obmedzených spôsobov, ako ich obísť.



Ako napísal jeden moderátor KuCoinu:

„Používatelia z Iránu môžu používať našu burzu, ale KYC (Know Your Customer) nebude podporované. Ak chcete pokračovať bez vykonania KYC, stále môžete vykonávať všetky funkcie na našej burze, ako zvyčajne, aj keď nebudete overení. Pre neoverené účty však existuje limit výberu 5 BTC za 24 hodín.“



Navyše, zákazy CEX na iránskych IP adresách sa dajú údajne obísť pomocou VPN. Jeden iránsky krypto nadšenec, tvrdil, že kryptomeny ako Bitcoin (BTC) fungujú v prvom rade na nákup VPN v Iráne, pretože takéto služby neprijímajú fiat platby od Iráncov kvôli sankciám.



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0