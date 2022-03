Zapájanie občanov do rozhodovania o EÚ by malo pokračovať aj po CoFoE

dnes 14:16 -

Po skončení Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) by mal vzniknúť mechanizmus určený na pravidelné zapájanie občanov do rozhodovania o politikách EÚ. Myslí si to podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka (PS).

"Do akcií v rámci Konferencie sa zapojilo takmer 130.000 Európanov s rozmanitými názormi a profesionálnymi príbehmi zo všetkých členských krajín. Ide o odpoveď populistom, ktorí sa snažia našu súdržnosť naštrbiť obohratými pesničkami o úradníkoch odtrhnutých od reality a o diktáte Bruselu," povedal pre TASR Šimečka. Verím, že Konferencia prinesie aj hmatateľné výsledky.

Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov členských krajín EÚ. Tieto panely sa od septembra 2021 do februára 2022 stretli trikrát. Panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Ich odporúčania budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

"Po skončení CoFoE v roku 2022 by však mal na európskej úrovni vzniknúť pravidelnejší mechanizmus na zapájanie občanov do tvorby a rozhodovania EÚ. Ak má byť jej posolstvom, že politici a inštitúcie ľuďom načúvajú, nemala by Konferencia skončiť ako jednorazová aktivita," dodal Šimečka.