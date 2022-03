K oprave cesty v Košickej Polianke by mohlo dôjsť v apríli, pomôže Košiciam

dnes 14:01 -

K oprave cesty v katastri obce Košická Polianka, ktorá je v havarijnom stave, by podľa plánov malo dôjsť v priebehu apríla. S touto trasou ako alternatívnou sa ráta počas dopravných obmedzení pri modernizácii Slaneckej cesty v Košiciach. Finančne sa budú na oprave cesty, ktorá oficiálne nemá vlastníka, podieľať Košický samosprávny kraj (KSK), mesto Košice a obec Košická Polianka. Predbežne určená trhová cena obnovy úseku od mestskej časti Košice - Krásna cez Košickú Polianku je 220.000 eur.

Podľa uznesenia Zastupiteľstva KSK z 28. februára sa kraj a mesto budú podieľať na nákladoch v sume po 107.500 eur a Košická Polianka prispeje 5000 eurami. Stavebníkom bude obec Košická Polianka. Podobné uznesenie má schváliť aj košické mestské zastupiteľstvo 17. marca.

"Potom, čo túto opravu definitívne odobria aj mestskí poslanci, je naplánované verejné obstarávanie. Potrvať by malo do 25. marca. Dĺžku realizácie opravy cesty odhadujeme na sedem až desať dní. Ak pôjde všetko podľa plánu, obyvatelia Košickej Polianky by mohli po novej ceste prechádzať ešte pred Veľkou nocou," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka cestu pri Košickej Polianke nemožno označiť za obchádzkovú trasu, ale v prípade kolapsu alebo problémov dopravy na Slaneckej môže byť použitá ako jedna z alternatív.

"Veríme, že dopravné značenie, ktoré sme s dopravnými inžiniermi nastavili, a celý projekt Slaneckej, ako sme ho vymysleli, by mal spôsobovať minimálne kolapsy. Samozrejme, to zdržanie na Slaneckej bude už len tým, že samotná rýchlosť bude znížená na 30 kilometrov za hodinu, ale veríme, že sa nám podarí nastaviť to tak, aby tá cesta bola čo najviac plynulá," povedal Polaček pre TASR.

Dopravné obmedzenia na frekventovanej ceste cez košickú časť Nad jazerom sa pre stavebnú činnosť začínajú od pondelka 14. marca.