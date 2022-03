Rusko zakázalo vývoz obilia do krajín Eurázijskej ekonomickej únie

dnes 20:31 -

Rusko do 31. augusta zakázalo vývoz pšenice, obilnej zmesky, raže, jačmeňa a kukurice do krajín Eurázijskej ekonomickej únie (EEU), uviedlo ruské ministerstvo hospodárstva.

Ministerstvo svoje rozhodnutie pozastaviť export obilnín do krajín EEU, kam okrem Ruska patria Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko, zdôvodnilo snahou o zabezpečenie dostatku potravín pre domáci trh.

Rusko takisto do 31. augusta zakáže export cukru do tretích krajín. Ministerstvo dodalo, že budú možné výnimky týkajúce sa vývozu do štátov EEU.