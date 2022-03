Amazon oznamuje rozdelenie akcií v pomere 20:1, spätný odkup za 10 miliárd dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 14:37 -

Amazon oznámil svoje prvé rozdelenie akcií od boomu dot-com, pričom investorom v stredu povedal, že dostanú 20 akcií za každú akciu, ktorú momentálne vlastnia. Akcie v rozšírenom obchodovaní vzrástli o 6 %.



Rozdelenie akcií je kozmetické a na spoločnosti zásadne nič nemenia, okrem možného sprístupnenia akcií väčšiemu počtu investorov z dôvodu ich nižšej ceny.



Amazon sa pridala medzi ostatné vysoko cenené technologické spoločnosti, ktoré znížili cenu každej akcie prostredníctvom rozdelenia. Materská spoločnosť Google, Alphabet, oznámila rozdelenie 20 za 1 vo februári. V polovici roku 2020 Apple zverejnil plány na rozdelenie 4:1 a Tesla oznámila investorom, že zavádza rozdelenie 5:1.



Andy Jassy, generálny riaditeľ Amazonu, má za sebou ťažký začiatok svojho funkčného obdobia, ktoré sa začalo v júli minulého roka. Akcie patrili vlani medzi najhoršie z veľkých technologických spoločností a v roku 2022 zatiaľ klesli o 16 %, čím sa pripojili k poklesu, ktorý ovládol celý sektor. Amazon práve oznámil svoje najpomalšie tempo rastu za štvrťrok od roku 2001 a podľa nedávnej správy Wall Street Journal sedí firma na približne 1 bilión dolároch nevyužitej hotovosti.

Amazon, ktorý nedávno upravil svoju stratégiu odmeňovania, uviedol, že najnovšia zmena je zameraná na pomoc zamestnancom. „Toto rozdelenie by dalo našim zamestnancom väčšiu flexibilitu v tom, ako spravujú svoj majetok v Amazone, a sprístupní cenu akcií ľuďom, ktorí chcú investovať do spoločnosti,“ uviedol hovorca Amazonu vo vyhlásení.



Minulý mesiac Amazon zvýšil svoju maximálnu základnú mzdu pre firemných pracovníkov na 350 000 USD zo 160 000 USD ako reakciu na čoraz konkurenčnejší trh práce. Historicky sa Amazon spoliehal na štedré odmeny za akcie, aby prilákal talenty, ale akcie v roku 2021 nedosiahli dostatočný výkon a zamestnanci tlačili na spoločnosť, aby urobila zmeny.



Tentoraz je to už štvrté rozdelenie akcií Amazonu od jeho IPO v roku 1997 a jeho prvé od roku 1999, keď bola spoločnosť zlomkom jej súčasnej veľkosti. Akcie Amazonu od oznámenia posledného rozdelenia vzrástli o viac ako 4 300 %.