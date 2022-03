ECB úroky nezmenila, oznámila postupné ukončenie APP do leta

Zdroj: TASR

Rada guvernérov ale upravila plánované nákupy aktív v rámci programu APP a vyhlásila, že "podnikne akékoľvek potrebné kroky" spojené s jej mandátom v oblasti inflácie, ktorá sa pre vojnu na Ukrajine zrýchľuje. Kľúčový úrok tak zostáva na úrovni 0 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba na úrovni -0,50 %.



Rada guvernérov tiež potvrdila, že na konci marca 2022 ukončí núdzový pandemický program nákupu aktív PEPP. Ak inflácia neklesne dostatočne rýchlo, do leta postupne ukončí všetky nákupy aktív. Guvernéri pritom upravili plán nákupu v rámci programu APP na 40 miliárd eur v apríli, 30 miliárd eur v máji a 20 miliárd eur v júni. Uviedli, že kalibrácia nákupov v 3. štvrťroku bude závisieť od údajov z eurozóny a bude odrážať meniace sa hodnotenie výhľadu regiónu.



"Ak prichádzajúce údaje podporia očakávanie, že strednodobý inflačný výhľad neklesne ani po ukončení našich čistých nákupov aktív, Rada guvernérov uzatvorí čisté nákupy v rámci APP v 3. štvrťroku," uvádza sa vo vyhlásení.



Ruská invázia na Ukrajinu a špirálovitý rast cien energií zmenili ekonomické vyhliadky eurozóny. Predstavitelia ECB tak stoja pred ťažkou úlohou a musia previesť euroregión cez novú krízu.



Banka bola pritom pripravená urobiť ďalší krok smerom k "normalizácii" svojej menovej politiky – ukončením programu nákupu aktív z obdobia krízy a postupným zvyšovaním úrokových sadzieb zo záporného pásma.



Namiesto toho vypuknutie vojny pred bránami eurozóny dalo inflácii nový impulz a ohrozilo opatrné zotavovanie sa ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



Inflácia v eurozóne sa vo februári vyšplhala na nové historické maximum 5,8 %, čo je výrazne nad dvojpercentným cieľom ECB.



Rekordná inflácia a vplyv vojny budú zahrnuté v nových prognózach.



Prezidentka ECB Christine Lagardeová vo svojej prvej reakcii na inváziu uviedla, že centrálna banka "podnikne akékoľvek potrebné kroky" na stabilizáciu ekonomiky eurozóny. Trhy a analytici teraz vyčkávajú na jej vystúpenie, aby zistili, čo by to mohlo znamenať v praxi.



Tieto vyjadrenia ECB najprv podporili euro a jeho kurz stúpol až na 1,1121 USD/EUR. Spoločná európska mena však len krátko profitovala z rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) a jej kurz opäť klesol pod hranicu 1,10 USD/EUR. Neskoro popoludní predávala po 1,0980 USD, čo bolo približne o 1 cent menej v porovnaní s ránom.

ECB stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,1084 (v stredu 1,0993) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9022 (0,9097) eura.



