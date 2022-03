Bitcoin opäť pod 40 000 dolárov, zisk z Bidenovho príkazu už odpísal

Zdroj: CNBC

V stredu bitcoin vzrástol až na 42 577 USD po tom, čo sa začal obchodovať na úrovni približne 38 744 USD. Podľa údajov CoinDesk ale dnes ráno klesol o viac ako 7 % na úroveň 39 077,79 USD. Ostatné kryptomeny ako ether a XRP sa tiež obchodovali nižšie.



Stredajší nárast prejavoval optimizmus ohľadom Bidenovho výkonného príkazu na kryptomeny. Zameriava sa na šesť kľúčových oblastí: ochrana spotrebiteľa, finančná stabilita, nezákonná činnosť, konkurencieschopnosť USA v tomto odvetví, finančné začlenenie a zodpovedné inovácie.

Niektorí významní hráči z odvetvia kryptomien chválili krok americkej vlády. Cameron Winklevoss, spoluzakladateľ kryptomenovej burzy Gemini, to označil za „prelomový moment“. Nie všetci však ale zdieľali podobný názor.



„Výkonný príkaz je viac ako čokoľvek iné. Hlavnými cieľmi je chrániť finančnú pozíciu USA na celom svete, zabezpečiť, aby sa americké predpisy (federálne aj globálne) neobchádzali pomocou kryptomien, zabezpečiť, aby kryptoinvestori a používatelia boli chránení právne a aby krypto ako odvetvie bolo vo všeobecnosti regulované,“ povedal Guy Gotslak, spoluzakladateľ investičnej platformy pre kryptomeny My Digital Money. „Tieto veci nie sú zlé, všetci chceme to isté. Chceme chrániť investorov, najmä tých malých. Príkaz však nenariaďuje vláde, aby podnikla proaktívne kroky na podporu rastu technológie.“



Vijay Ayyar, viceprezident pre rozvoj spoločnosti a medzinárodnú spoluprácu na kryptoburze Luno, uviedol, že príkaz je „celkovo pozitívnejší alebo neutrálnejší“. „Aj keď trh reagoval na vyhlásenie pozitívne, dynamika nebola dostatočne silná na to, aby prekonala odpor” na 42 000 USD. Čo môžeme vidieť, je, že bitcoin je viazaný na široký rozsah, nie je schopný urobiť silný krok ani do jednej strany, v spojení s pretrvávajúcou neistotou ohľadom Ukrajiny,“ dodal Ayyar.